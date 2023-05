Amazzonia: gli scienziati corrono contro il tempo per identificare il nuovo virus e scongiurare una prossima pandemia

Brasile come una probabile culla di una futura pandemia



Il suo lavoro è molto impegnativo. Quanto sia grande il compito che deve affrontare lo si è capito facilmente durante un’incursione del 2021 nella gigantesca caverna di Planaltina, dove ha cercato di catturare campioni delle numerose specie che si ritiene vivano lì. Vieira ha puntato la sua lampada frontale su un pipistrello dal naso lungo e affilato. “Non ne ho mai catturato uno qui prima d’ora“, ha detto lo scienziato, districando delicatamente l’animale da una rete che aveva steso sulla bocca della grotta. Nelle profondità della più grande foresta pluviale del mondo, le conoscenze scientifiche sulla fauna selvatica sono tanto limitate quanto vasta è la giungla. Al di là di Planaltina, una delle grotte più conosciute dell’Amazzonia, innumerevoli altri habitat – e le specie di pipistrelli che ne sono originarie – rimangono completamente inesplorati o sconosciuti. E con i fondi limitati a disposizione dei ricercatori, gli scienziati non si aspettano di svelare presto i misteri dell’Amazzonia. “Non sappiamo nulla“, ha detto Vieira, il cui budget per il progetto “specie meno conosciuta” ammonta a circa 3.000 dollari. Recentemente ha vinto una seconda borsa di studio, per un totale di poco più di 21.000 dollari, per continuare la sua ricerca. Alcuni dei virus più devastanti che hanno infettato gli esseri umani nell’ultimo secolo sono emersi dai pipistrelli. Per ragioni che includono il loro numero e la loro diversità, gli animali sono un serbatoio significativo di agenti patogeni che possono infettare le persone. A causa delle vaste dimensioni della foresta amazzonica e della rapida invasione umana nei suoi habitat poco conosciuti, alcuni scienziati vedono il Brasile come una probabile culla di una futura pandemia.

“Il potenziale di nuovi virus è enorme“, ha dichiarato Erika Hingst-Zaher, zoologa presso l’Instituto Butantan, un’importante struttura di ricerca di San Paolo, e membro di PREVIR, una rete nazionale di scienziati che documenta gli agenti patogeni trasportati dai pipistrelli e da altri animali. “La gente scommette che la prossima pandemia verrà dal Brasile“. Il ministero della Salute brasiliano, in una dichiarazione rilasciata alla Reuters, ha detto che al momento non ci sono prove che il rischio che un nuovo virus emerga dalla fauna selvatica rappresenti “un’emergenza di salute pubblica di importanza nazionale”. Ricordiamo che il Brasile ha avuto anche un presidente, Bolsonaro, che dall’inizio del suo mandato, nel 2019, ha avviato lo smantellamento dei principali enti ambientali, portando al record di deforestazione in Amazzonia, registrando nel 2021 un’area deforestata equivalente a quasi 9 volte la superficie del município di São Paulo. Il tasso di disboscamento dell’Amazonia più alto degli ultimi 15 anni. Bolsonaro fu sempre lo stesso presidente che, durante un’intervista per Sky TG24, in occasione del G20 a Roma nel 2021, dichiarò: “Per combattere la crisi economica durante la pandemia, credo di essere stato l’unico capo di Stato nel mondo contrario al lockdown“. Aggiungendo che “L’Amazzonia non brucia, noi combattiamo i disboscamenti illegali“.