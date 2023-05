Uova senza allergie: grazie all’editing genetico e al lavoro di ricercatori giapponesi

L’allergia alle uova di gallina è una delle più comuni nei bambini. Nella grande maggioranza dei casi, l’allergia viene superata dopo i 16 anni, per altri continua anche in età adulta. L’allergia all’albume d’uovo può causare una serie di sintomi, tra cui vomito, crampi allo stomaco, problemi respiratori, orticaria e gonfiore; inoltre, alcune persone allergiche all’albume d’uovo non possono ricevere alcuni vaccini antinfluenzali. Per ovviare il problema, alcuni ricercatori hanno sviluppato un uovo di gallina che potrebbe essere sicuro per le persone allergiche all’albume. Utilizzando la tecnologia di editing del genoma, i ricercatori hanno prodotto un uovo privo della proteina che causa l’allergia. Questa proteina, chiamata ovomucoide, rappresenta circa l’11% di tutte le proteine dell’albume. La ricerca che illustra il profilo di sicurezza alimentare di questo uovo modificato, chiamato OVM-knockout, è stata descritta in dettaglio in un articolo pubblicato su Food and Chemical Toxicology. “Per utilizzare le uova di pollo OVM-knockout come alimento, è importante valutarne la sicurezza. In questo studio abbiamo esaminato la presenza o l’assenza dell’espressione di proteine mutanti, l’inserimento di sequenze vettoriali e gli effetti fuori bersaglio nei polli eliminati con OVM mediante nucleasi effettrici simili all’attivatore della trascrizione del platino (TALEN)“, ha dichiarato Ryo Ezaki, professore assistente presso la Graduate School of Integrated Sciences for Life dell’Università di Hiroshima a Hiroshima, Giappone. I TALEN sono enzimi di restrizione che riconoscono specifiche sequenze di DNA e le spezzano o le tagliano. Per sviluppare le uova OVM-knockout, i ricercatori dovevano individuare ed eliminare la proteina ovomucoide negli albumi. I TALEN sono stati ingegnerizzati per colpire un pezzo di RNA chiamato esone 1, che codifica per proteine specifiche. Le uova prodotte con questa tecnica sono state poi analizzate per verificare che non vi fossero proteine ovomucoidi mutanti o altri effetti fuori bersaglio.

Profilo sicuro senza mutazioni

Altri strumenti di editing genico, come CRISPR, tendono ad avere effetti di mutagenesi fuori bersaglio. Ciò significa che il processo di editing genico provoca nuove mutazioni. Tuttavia, il sequenziamento dell’intero genoma degli albumi alterati ha mostrato che le mutazioni, che potrebbero avere effetti fuori bersaglio, non erano localizzate nelle regioni codificanti delle proteine. “Le uova deposte da galline omozigoti OVM-knockout non presentavano anomalie evidenti. L’albume non conteneva né la OVM matura né la variante troncata della OVM“, ha detto Ezaki. Questi risultati indicano l’importanza delle valutazioni di sicurezza e rivelano che le uova deposte da questa gallina OVM knockout risolvono il problema delle allergie negli alimenti e nei vaccini”. In prospettiva, i ricercatori continueranno a verificare il profilo di sicurezza delle uova OVM-knockout. Poiché alcune persone sono altamente allergiche a questa specifica proteina, anche piccole quantità di ovomucoide possono causare una reazione. I ricercatori dovranno eseguire ulteriori studi immunologici e clinici per determinare la sicurezza delle uova OVM-knockout. Al momento, hanno stabilito che le uova OVM-knockout sono meno allergeniche delle uova standard e possono essere utilizzate in modo sicuro negli alimenti trattati termicamente che i pazienti con allergie alle uova possono mangiare. “La prossima fase della ricerca consisterà nel valutare le proprietà fisiche e l’idoneità alla lavorazione delle uova OVM-knockout e nel confermarne l’efficacia attraverso studi clinici”, ha dichiarato Ezaki. “Continueremo a condurre ulteriori ricerche per arrivare all’applicazione pratica di uova a ridotto contenuto allergico”.