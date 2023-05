The Lords of the Fallen, trailer del gameplay in versione estesa in arrivo oggi, 18 maggio

The Lords of the Fallen tornerà a mostrarsi con una versione estesa del trailer di gameplay nel pomeriggio di oggi, giovedì 18 maggio.

The Lords of the Fallen verrà mostrato da IGN con una versione estesa del trailer del gameplay. Il filmato ci permetterà di scoprire in maniera più approfondita novità, caratteristiche e meccaniche di questo nuovo capitolo. Il filmato verrà reso disponibile oggi, 18 maggio, alle 15.00 ora italiana: trovate il link al video qui sotto.

Pubblicato da CI Games, The Lords of the Fallen è un gioco di ruolo d’azione soulslike, sequel di Lords of the Fallen del 2014. Il gioco pesca a piene mani dalla produzione di FromSoftware e non solo per quanto riguarda il genere e le caratteristiche. Questo nuovo capitolo, infatti, si ispira molto sul lato stilistico e per quanto concerne la costruzione degli scenari e Dark Souls e Bloodborne. Gli sviluppatori ci hanno tenuto però più volte a sottolineare che questo nuovo capitolo avrà comunque degli elementi in grado di renderlo davvero unico.

Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco:

Lords of the Fallen introduce una nuovissima, epica avventura in un vasto mondo interconnesso di oscurità e caos, cinque volte più grande del gioco originale.

Al termine di un’epoca segnata da un dominio tirannico e crudele, il Dio demoniaco Adyr fu finalmente sconfitto. Ma gli Dèi… non cadono in eterno. Sono trascorsi eoni e la resurrezione di Adyr è ormai prossima: vesti i panni di uno dei mitici Crociati Oscuri e avventurati nel mondo dei viventi e in quello dei morti in questa enorme esperienza GdR ricca di battaglie con boss colossali, combattimenti rapidi e stimolanti, incontri emozionanti e con una trama avvincente. La tua sarà una leggenda di luce… o di oscurità?

The Lords of the Fallen non ha ancora una data d’uscita. Il gioco resta atteso per la seconda metà del 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.