The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, scoperto un glitch che permette di duplicare gli oggetti

Alcuni giocatori di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom hanno già scoperto un particolare glitch che permette di duplicare gli oggetti.

A pochi giorni dall’uscita di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, i giocatori hanno già scovato un particolare glitch che permette di duplicare all’infinito gli oggetti. Per prima cosa, per attivarlo, bisogna avere almeno due archi da equipaggiare. Successivamente dovrete eseguire questi passaggi:

Equipaggia un qualsiasi arco ed estrailo premendo ZR

Premi la freccia su del D-Pad e seleziona il materiale che vuoi duplicare

Premi il tasto start per aprire l’inventario

Lascia cadere a terra l’arco equipaggiato scartandolo

Equipaggia un altro arco

Premi rapidamente due volte il tasto start il più veloce possibile per chiudere e riaprire il menu

Lascia cadere a terra anche il secondo arco

Chiudi la schermata dell’inventario

Raccogli entrambi gli archi da terra: riceverai due unità del materiale usato in precedenza

easy duplication glitch: fuse item to arrow, pause, drop bow, equip another, then press pause twice very quickly, drop bow, unpause and pick up both bows. profit #duplication #duplicationglitch #TearsOfTheKingdom #Zelda #NintendoSwitch pic.twitter.com/OTOJnntKID — Benjaninja (@ItsBenjaninja) May 16, 2023

Potete ripetere l’operazione all’infinito per duplicare i materiali più rari dell’inventario, in modo da poterli rivendere e accumulare un bel gruzzoletto. Ovviamente, non escludiamo che Nintendo provveda a risolvere già in tempi brevi il problema con un aggiornamento quindi possiamo già dare per scontato che questo glitch potrà essere sfruttato solo per pochi giorni.

Vi ricordiamo che The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è l’acclamato nuovo titolo della celebre serie Nintendo. Il gioco sta continuando a macinare numeri da record, ottenendo anche voti più che positivi da parte della stampa. Il titolo, infatti, ha anche ricevuto un perfect score da Famitsu. Una valutazione che conferma ulteriormente la qualità eccelsa dell’opera targata Nintendo.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è ora disponibile in esclusiva su Nintendo Switch.