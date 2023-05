Squid Game: The Challenge – Ecco quando uscirà su Netflix

Dopo che si è parlato degli incidenti avvenuti durante le riprese del reality Squid Game: The Challenge, è stata comunicata la data di distribuzione del progetto sulla piattaforma streaming Netflix: la serie farà il suo esordio a novembre.

Squid Game: The Challenge vedrà competere 456 persone che si contenderanno 4,56 milioni di dollari, in un gioco ispirati alla serie TV uscita nel 2021. Chiaramente i perdenti del gioco non verranno uccisi, ma saranno semplicemente eliminati dalla competizione.

Nella presentazione ufficiale della gara viene dichiarato:

La posta in palio è alta, ma in questo gioco il peggio è doversene andare via a mani vuote.

La realizzazione di questo spin-off ha suscitato diverse critiche, sia per l’idea generale che sta dietro all’operazione, sia per le condizioni in cui si sono ritrovati ad agire i concorrenti in gara. Ma il creatore della serie, Hwang Dong-hyuk, ha dichiarato: