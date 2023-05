Respiriamo insieme: il progetto per contrastare il fumo tra gli adolescenti

Gli oncologi italiani hanno lanciato un allarme riguardante il numero crescente di adolescenti fumatori nel nostro Paese. Secondo le statistiche, il 5% degli adolescenti tra i 14 e i 17 anni e il 19% dei giovani tra i 18 e i 19 anni sono fumatori abituali. Ciò significa che più di un adolescente su dieci fuma regolarmente, mentre il 4% dichiara di essere ex fumatore. Questi dati preoccupanti hanno spinto gli specialisti a sensibilizzare i giovani studenti sull’importanza della prevenzione primaria contro il cancro, in particolare quello ai polmoni.

Nel contesto di questa campagna di sensibilizzazione, è stata organizzata la seconda edizione del progetto Aiot “Respiriamo insieme”, che ha coinvolto 66 scuole primarie e secondarie. Le scuole hanno partecipato ad un concorso che prevedeva la realizzazione di attività divulgative per promuovere stili di vita sani. Le scuole primarie hanno affrontato il tema “Metti il fumo in riga” attraverso la creazione di una poesia recitata in formato video, mentre le scuole secondarie hanno realizzato locandine illustrate o poster con il tema “Appendi il fumo al muro”. Per le scuole secondarie di secondo grado, il tema è stato “Metti il fumo da (p)ARTE”, e gli studenti hanno creato opere d’arte come quadri, sculture, installazioni e video promozionali.

I vincitori di questa edizione sono state la classe 4 sezione A della scuola primaria IC Rodari di Cappelle sul Tavo, Montesilvano (PE), la classe 3 sezione A della scuola secondaria di primo grado IC di Cerrina Monferrato G. Marconi di Murisengo (AL), e la classe 3 sezione B dell’Istituto di Istruzione Superiore Carlo Beretta di Gardone Val Trompia (BS). Tutti i lavori sono disponibili sul sito oncologiatoracica.it.

Il tumore al polmone ha colpito oltre 43.000 persone in Italia solo l’anno scorso. Nonostante i progressi terapeutici degli ultimi anni, rimane una delle neoplasie con la più alta mortalità, causata principalmente dal fumo di sigaretta che aumenta il rischio di insorgenza fino a 14 volte. È fondamentale contrastare l’idea errata che una diagnosi precoce non sia utile o che non esistano cure per questa malattia.

Gli specialisti sottolineano che il cancro ai polmoni non colpisce solo i fumatori e invitano a non sottovalutare il comportamento scorretto e estremamente pericoloso di fumare. Il Ministero dell’Istruzione, rappresentato da Maria Costanza Cipullo, referente per l’educazione alla salute e alla legalità, sottolinea l’importanza di un’iniziativa educativa come il progetto Aiot, che unisce informazione corretta e creatività per promuovere la salute dei giovani.

Il presidente AIOT, Filippo de Marinis, sottolinea che è fondamentale informare sulle importanti innovazioni diagnostiche e terapeutiche ottenute nel trattamento del tumore ai polmoni. Oggi, la gestione di questa malattia è cambiata drasticamente rispetto al passato, offrendo storie di speranza in ogni ambulatorio. È importante condividere queste storie ogni giorno per aiutare i pazienti, i loro caregiver e gli operatori sanitari. Il segretario generale della Fondazione Roche, dott. Francesco Frattini, esprime il suo onore nel sostenere l’iniziativa di AIOT rivolta alle scuole. Egli afferma che la battaglia contro il cancro deve iniziare con la prevenzione e l’educazione di tutti i cittadini, ed è per questo che hanno deciso di sostenere il progetto “Respiriamo insieme”.