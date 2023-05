PS5: Access è il nome ufficiale di Project Leonardo, il controller per l’accessibilità di Sony

Access è il nome ufficiale di Project Leonardo, il controller per l'accessibilità di Sony. Ecco immagini e primi dettagli sul suo funzionamento.

Sony ha annunciato ha svelato il nome ufficiale di Project Leonardo con nuove immagini ed altri dettagli. Il controller PS5 per l’accessibilità si chiamerà Access ed includerà tutta una serie di componenti pensate per aiutare tutti i giocatori con difficoltà fisiche e motorie, in maniera simile a quanto fatto da Microsoft con il suo controller adattivo.

In sostanza, il nuovo controller Access include un’ampia gamma di cappucci levette e tasti intercambiabili. Grazie a questi, i giocatori possano creare liberamente diversi layout regolandoli in base a forza, raggio di movimento ed esigenze fisiche personali. Ciascun controller Access include:

Cappucci levette analogiche (cappucci levette standard, a cupola e sfera)

Cappucci tasti di diverse forme e dimensioni, tra cui: Pillow button caps Flat button caps Wide flat button cap (che copre due cavità per tasti) Overhang button caps (perfetti per i giocatori con mani piccole in quanto posizionati più vicino al centro) Curve button caps (che possono essere premuti se posizionati lungo la parte superiore o tirati se posizionati lungo la parte inferiore del controller)

Etichette cappucci tasti intercambiabili per contrassegnare facilmente gli input che i giocatori mappano su ciascun tasto

Inoltre, i giocatori possono utilizzare il controller Access su superfici piane, orientarlo a 360 gradi o fissarlo facilmente a un supporto AMPS o un treppiede. Possono anche regolare la distanza della levetta analogica dal controller.

Oltre ai nuovi dettagli sul controller Access, Sony ha condiviso anche un video che trovate qui sotto e che mette in evidenza le iniziative in corso dei team di sviluppo dei prodotti e PlayStation Studios per rendere i giochi accessibili a un maggior numero di giocatori su PS5. Vediamo il filmato:

Per maggiori informazioni su Access, vi rimandiamo alla pagina ufficiale dove è anche possibile iscriversi per ricevere aggiornamenti tramite e-mail e informazioni sul lancio dei pre-ordini, così da non perdere l’occasione di acquistare il controller.