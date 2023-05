Netflix, il piano con gli annunci pubblicitari ha già 5 milioni di abbonati

Netflix ha rivelato che il piano Base con pubblicità ha già raggiunto quasi 5 milioni di utenti mensili attivi a livello globale. Un risultato incoraggiante, considerato che sono passati solo sei mesi dal suo debutto. Il colosso dello streaming ha reso note le cifre durante la presentazione Upfront del 2023, aggiungendo che il numero di abbonati al livello supportato da annunci è “più che raddoppiato” dall’inizio di quest’anno, con un’età media degli utenti di 34 anni.

Un nuovo abbonato su quattro decide di abbonarsi a Netflix scegliendo il piano economico con gli annunci pubblicitari

Come riportato da The Hollywood Reporter, il co-CEO di Netflix, Greg Peters, ha dichiarato durante la presentazione che oltre il 25% dei nuovi iscritti sceglie il livello supportato da annunci pubblicitari nei paesi in cui è disponibile. Peters ha anche affermato che l’interesse degli spettatori verso i livelli supportati da annunci pubblicitari rispecchia i livelli di coinvolgimento riscontrati negli account Netflix senza pubblicità.

“I segnali sono promettenti: il coinvolgimento nel nostro piano con annunci pubblicitari è simile a quello dei nostri piani comparabili senza annunci”, ha detto Peters durante la presentazione. “Questo è fondamentale perché tutto inizia e finisce con i consumatori. Ed è per questo che, nonostante tutta la concorrenza che esiste, Netflix continua ad essere il servizio di streaming più popolare”.