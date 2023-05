Mortal Kombat 1: annunciato il nuovo videogioco della saga

Da settimane, ormai, Ed Boon e i canali social ufficiali di NetherRealm Studios e della saga di Mortal Kombat stuzzicavano i loro follower con la promessa di un annuncio relativo al prossimo capitolo della saga: il momento è finalmente giunto oggi, con l’annuncio di Mortal Kombat 1, che dovrebbe essere un effettivo reboot della storica e truculenta saga di picchiaduro.

Il trailer è un’unica, lunga, cinematica che non dà indizi sul gameplay del gioco, ma ci pone davanti a Liu Kang, ora divinità del Fuoco, e all’universo da lui ricreato. Una nuova era per il franchise, con i personaggi che ben conosciamo posti davanti a una scelta dualistica di scontro o collaborazione e prosperità. Sono stati comunque promessi un nuovo sistema di combattimento, nuove modalità di gioco e nuove, allucinanti fatality sempre più splatter.

Il gioco, a sorpresa, uscirà molto presto, il 19 settembre, preceduto da una Beta su PlayStation e Xbox, e quindi sappiamo che non sarà un’esclusiva Sony o Microsoft. Il preorder di Mortal Kombat 1 sarà disponibile a partire dal 19 maggio e garantirà l’accesso al personaggio giocabile di Shang Tsung.

Sembra che il 2023 potrebbe davvero essere l’anno della rinascita per tutto il franchise, data la produzione in corso del secondo lungometraggio live action e che arriverà anche Mortal Kombat: Onslaught, che sarà il primo capitolo del franchise di Mortal Kombat realizzato per dispositivi portatili dall’uscita di Mortal Kombat Mobile, che ha fatto registrare oltre 150 milioni di installazioni ed è uno dei cinque picchiaduro più scaricati su iOS e Android.

Stiamo espandendo i confini di Mortal Kombat per permettere ai giocatori di vivere il franchise in nuovi modi, rimanendo allo stesso tempo fedeli alla sua natura più profonda. Con Mortal Kombat: Onslaught abbiamo ripensato Mortal Kombat trasformandolo in un GDR strategico di squadra con personaggi collezionabili e rapidi combattimenti di gruppo in mischia che entusiasmeranno sia i fan di vecchia data che quelli dell’ultima ora.

ha affermato in proposito Boon.

