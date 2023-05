Manga Super Robot dal 20 maggio la collana su Go Nagai

Dal 20 maggio uscirà il primo volume della collana Manga Super Robot, dedicata ai personaggi creati da Go Nagai.

A partire da sabato 20 maggio, grazie a La Repubblica, arriverà in edicola una collana di manga tutta dedicata ai robot di Go Nagai dal titolo Manga Super Robot. Si parte con Mazinga Z, e si passa per Goldrake ed Ufo Robot. Il primo volume sarà lanciato a 4,90 euro.

A comporre la collana ci saranno complessivamente 30 volumi, che usciranno ogni due settimane, il cui prezzo passerà da 4,90 a 9,90 euro. Ricordiamo che Go Nagai fece esordire Mazinger Z nel 1972, dando così via all’epoca d’oro dei robot giapponesi.

Ecco il piano dell’opera: