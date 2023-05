Killers of the Flower Moon: ecco il teaser trailer italiano del film

Ecco il teaser trailer italiano di Killers of the Flower Moon, il nuovo film di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio.

01 Distribution ha pubblicato il teaser trailer italiano di Killers of the Flower Moon, il nuovo lungometraggio di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio protagonista.

Ecco il filmato. Il film arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 19 ottobre.

DiCaprio interpreta nel lungometraggio il ruolo di Ernest Burkhart, il nipote del proprietario del ranch interpretato da Robert De Niro, le cui azioni si sono intrecciate con le morti degli indiani Osage. Burkhart è sposato con una donna indigena, che sarà interpretata da Lily Gladstone. E poi ci sarà Jesse Plemons che farà Tom White, l’agente che sta investigando sugli omicidi. Inizialmente questo ruolo doveva appartenere allo stesso DiCaprio, che però, dopo aver letto la sceneggiatura ha deciso di cambiare parte.

La produzione è firmata da Apple Studios, Imperative Entertainment, Sikelia Productions, Appian Way, un’esclusiva per l’Italia Leone Film Group in collaborazione con Rai Cinema. Ricordiamo che il lungometraggio Killers of the Flower Moon è presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes 2023.