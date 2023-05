Karate Kid: Jackie Chan in trattative per il film

Jackie Chan è in trattative per entrare nel cast del nuovo film di Karate Kid. Ecco i dettagli.

Il nuovo film sulla saga di Karate Kid, stabilito per l’uscita nel 2024, potrebbe avere un interprete d’eccezione: stiamo parlando di Jackie Chan. Secondo quanto riportato da Discussing Film l’attore è in trattative per entrare nel cast ed il suo ruolo dovrebbe essere quello di un maestro in stile Mr. Miyagi.

Jackie Chan ha già occupato questa parte nell’adattamento reboot del 2010 di Karate Kid, ma non è chiaro se per questa nuova versione del film occuperà lo stesso ruolo, considerando che il lungometraggio è stato descritto come un “ritorno all’originale Karate Kid”.

Nel 2021 il co-creatore della serie Cobra Kai, Jon Hurwitz, aveva escluso un crossover tra la saga originale ed il reboot. Ecco le sue parole:

Lo escludo completamente. Nella prima stagione Jackie Chan viene citato, ma è considerato un attore, così come nella nostra realtà.

Vedremo quali saranno gli sviluppi sul coinvolgimento di Jackie Chan nel nuovo film su Karate Kid. Il lungometraggio uscirà il 7 giugno 2024.