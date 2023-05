Ere glaciali: nuovo studio sul clima del passato

Le ere glaciali, che si sono verificate tra 1,6 e 1,2 milioni di anni fa, sono oggetto di un nuovo studio condotto dall’Istituto di Ricerche Atmosferiche e Oceaniche dell’Università di Tokyo. Utilizzando un modello informatico avanzato, gli astronomi e i climatologi hanno ricostruito il ciclo delle ere glaciali di quel periodo e hanno scoperto che erano principalmente influenzate da forze astronomiche che agivano in modo diverso rispetto a oggi.

Le forze astronomiche, come l’orbita della Terra intorno al Sole e l’orientamento dell’asse di rotazione terrestre, cambiano lentamente nel tempo a causa delle interazioni gravitazionali con il Sole, la Luna e gli altri pianeti. Questi cambiamenti hanno avuto un impatto sull’ambiente terrestre, influenzando la distribuzione della luce solare e le stagioni. In particolare, le piattaforme glaciali si sono dimostrate molto sensibili a queste forze esterne, determinando il ciclo alternato di ere glaciali e interglaciali, queste ultime caratterizzate da un clima più mite. Il ciclo glaciale-interglaciale attuale ha un periodo di circa 100.000 anni. Tuttavia, nel Pleistocene inferiore, circa 800.000 anni fa, il ciclo glaciale ha avuto un cambiamento più rapido, con una fase che è durata quasi 40.000 anni. Fino ad ora, non era chiaro come queste forze astronomiche influissero su questa variazione.

Nel nuovo studio, il team di ricerca ha utilizzato dati geologici di alta qualità e nuovi strumenti di indagine per concentrarsi sul ciclo glaciale di 40.000 anni fa. Attraverso il modello informatico, sono emersi tre elementi chiave per comprendere i processi sottostanti al cambiamento climatico di quell’epoca. In primo luogo, il ciclo glaciale è stato determinato da piccole differenze nell’orientamento dell’asse di rotazione e dell’orbita terrestre. In secondo luogo, il ritiro dei ghiacciai è stato principalmente influenzato dalla posizione del solstizio d’estate nell’orbita terrestre, che era vicino al perielio. Infine, i cambiamenti nell’orientamento dell’asse terrestre e la posizione del solstizio d’estate hanno determinato la durata del periodo interglaciale.

Gli scienziati ritengono che queste scoperte possano contribuire a una migliore comprensione dell’evoluzione delle piattaforme glaciali attuali e del clima odierno. Sottolineano inoltre che il regime climatico della Terra in quel periodo era significativamente diverso da quello attuale, il che sottolinea l’importanza di comprendere i complessi equilibri delle ere glaciali per prevedere e gestire i cambiamenti climatici futuri.