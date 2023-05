BMW ha creato una barca di lusso elettrica che produce un suono realizzato da Hans Zimmer

Hans Zimmer aveva già collaborato con BMW per creare il suono sintetico di una concept car elettrica.

BMW ha collaborato con TYDE, un’azienda specializzata nella costruzione di yacht di lusso, per realizzare una barca completamente elettrica. L’azienda ha utilizzato la sua tecnologia testata nelle regate di yacht per costruire questa barca. La barca in questione ha un solo ponte e sembra poter ospitare forse una dozzina di persone. La barca raggiunge una velocità massima di 30 nodi, pari a circa 54,7Km/h miglia all’ora. A titolo di confronto, il sito d’informazione Engadget ricorda che la barca a motore a benzina della Jaguar che ha stabilito il record di velocità nel 2018 ha raggiunto i 77 nodi, pari a circa 141,21Km/h.

La barca è in grado di raggiungere una velocità massima di 30 nodi, cioè circa 54,7Km/h. Non un granché.

Per aggiungere un altro elemento insolito, Hans Zimmer (noto per aver composto le colonne sonore de Interstellar, Pirati dei Caraibi e molti altri cult) ha sviluppato il suono, chiaramente sintetico, emesso dagli altrimenti iper-silenziosi motori della barca. Secondo il comunicato stampa, il sistema audio a bordo supporta il Dolby Atmos per offrire una “superba qualità del suono”.