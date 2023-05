“YouTube suggerisce video di stragi e con armi ai bambini di 9 anni appassionati di videogiochi”

Le raccomandazioni di YouTube stanno portando i bambini più piccoli a video su sparatorie scolastiche e altri contenuti legati alle armi, secondo un nuovo rapporto. Secondo il Tech Transparency Project (TTP), un’organizzazione no-profit di controllo, l’algoritmo di raccomandazione di YouTube sta “spingendo i ragazzi già interessati ai videogiochi a guardare anche scene di sparatorie scolastiche, oppure istruzioni su come usare e modificare armi” e altri contenuti incentrati sulle armi.

I ricercatori dietro il rapporto hanno creato quattro nuovi account YouTube fingendosi due ragazzi di 9 anni e due ragazzi di 14 anni. Tutti gli account hanno guardato playlist di contenuti su popolari videogiochi come Roblox, Lego Star Wars, Halo e Grand Theft Auto. I ricercatori hanno poi monitorato le raccomandazioni degli account durante un periodo di 30 giorni.

Lo studio ha rilevato che YouTube ha promosso contenuti su sparatorie e armi a tutti gli account dei giocatori, ma in quantità molto maggiore agli utenti che hanno cliccato sui video raccomandati da YouTube”, scrive il TTP. “Questi video includevano scene raffiguranti sparatorie scolastiche e altri eventi di sparatoria di massa; dimostrazioni grafiche dei danni che le armi possono infliggere al corpo umano; e guide su come convertire una pistola in un’arma completamente automatica”.

Come evidenzia il rapporto, diversi dei video raccomandati sembravano violare le stesse linee guida di YouTube. Le raccomandazioni includevano video di una bambina che spara un’arma e tutorial su come convertire pistole in armi “completamente automatiche” e altre modifiche. Alcuni di questi video erano anche monetizzati con annunci pubblicitari.