Tutto pronto per AX-2, la missione privata che porterà 4 astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale

L’azienda con sede a Houston, Axiom Space, si sta preparando per la sua seconda missione verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS), nota come Ax-2. Se tutto andrà secondo i piani, domenica un razzo SpaceX Falcon 9 lancerà un equipaggio internazionale di quattro persone dal Pad 39A presso il Kennedy Space Center della NASA in Florida, quando in Italia sarà ormai notte. Così facendo, darà il via al volo Ax-2 che durerà circa 10 giorni.

Ax-2 è programmato per decollare alle 23:37 (ore italiane) di domenica, inviando in cielo la capsula Crew Dragon Freedom. Il primo stadio del Falcon 9 tornerà sulla Terra poco dopo per atterrare presso la zona di atterraggio-1 di SpaceX, che si trova a distanza dal punto di lancio. Freedom impiegherà circa 16 ore per raggiungere la ISS, attraccando nel laboratorio in orbita lunedì mattina (22 maggio). I quattro membri dell’equipaggio Ax-2 vivranno insieme all’equipaggio attuale della stazione per otto giorni, durante i quali svolgeranno ricerche indipendenti, dimostrazioni tecnologiche, attività di educazione e divulgazione.

Ax-2 è programmato per staccarsi dal modulo Harmony della ISS alla fine di maggio. Successivamente, la navicella Freedom scenderà attraverso l’atmosfera terrestre e atterrerà nell’oceano al largo della costa della Florida.