Tesla acquistarà spazi pubblicitari per la prima volta nella sua storia. Non è che c’entra Twitter?

"È davvero ironico che Twitter dipenda così tanto dalla pubblicità", ha detto Elon Musk. "Ecco, io che in realtà non ho mai usato la pubblicità prima d'ora".

Tesla ha sempre rifiutato i canali pubblicitari tradizionali, lasciando che fosse la qualità dei suoi prodotti a parlare al posto delle inserzioni. Tuttavia, questa insolita (ma riuscita) strategia potrebbe presto cambiare. Secondo diverse fonti, durante una recente riunione con gli azionisti, Elon Musk avrebbe accennato per la prima volta alla possibilità di acquistare degli spazi pubblicitari per raggiungere una clientela differente e accelerare la crescita del brand.

Durante l’ultima riunione degli azionisti della società, il CEO di Tesla, Elon Musk, ha risposto a una domanda del pubblico riguardo alla pubblicità dicendo: “Proveremo un po’ di pubblicità e vedremo come va”. Apparentemente, l’imprenditore ha cambiato idea sulla pubblicità dopo aver acquisito Twitter, piattaforma che ricava gran parte dei suoi profitti dagli annunci pubblicitari.

È davvero ironico che Twitter dipenda così tanto dalla pubblicità. Ecco, io che in realtà non ho mai usato la pubblicità prima d’ora, ora ho un’azienda che dipende molto dalla pubblicità. Quindi, suppongo che dovrei dire che la pubblicità è fantastica e che tutti dovrebbero farla

ha detto il CEO di Tesla e Twitter.

Questo rappresenta un capovolgimento totale rispetto alla posizione precedente dell’imprenditore. In passato, aveva dichiarato di odiare la pubblicità e che Tesla utilizzava i soldi che gli altri produttori di automobili destinano alla pubblicità e agli sponsorizzazioni “per migliorare il prodotto”.

Nella sua risposta durante l’assemblea degli azionisti, Musk ha affermato che le vetture Tesla hanno funzionalità e caratteristiche che la maggior parte delle persone non conosce. L’azienda le pubblica sul proprio account Twitter, ma egli riconosce che farlo è come predicare ai convertiti. Nel senso che, così facendo, ormai l’azienda raggiunge prevalentemente un pubblico che conosce già molto bene i prodotti di Tesla e probabilmente li apprezza anche. In un’intervista successiva con la CNBC, ha detto che gli annunci pubblicitari potrebbero essere “informativi e divertenti”, in modo da essere più un contenuto che un semplice annuncio pubblicitario tradizionale. Ha suggerito che i futuri annunci pubblicitari di Tesla potrebbero adottare questo formato e mettere in evidenza le caratteristiche meno conosciute dei loro veicoli.

Durante l’assemblea degli azionisti, Musk ha anche accennato a due nuovi veicoli elettrici, affermando che il design e le tecniche di produzione di questi veicoli “sono a un livello superiore rispetto a tutto il resto presente nell’industria”. Ha detto che l’azienda è già in fase di “sviluppo di un nuovo prodotto”, il che potrebbe significare che Tesla sta già lavorando su un prototipo di almeno uno dei veicoli elettrici.