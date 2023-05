Terminator: Arnold Schwarzenegger non tornerà più nella saga

Arnold Schwarzenegger si sta preparando al suo debutto sul piccolo schermo con la serie TV Fubar, e con la docuserie a lui dedicata in uscita su Netflix a giugno. Ma il popolare interprete ha di recente parlato anche della sua esperienza con Terminator, dichiarando di aver finito con il franchise.

Ecco le sue parole:

E poi ha aggiunto:

I primi tre film sono stati grandiosi, nel quarto non ero presente perché uscì nel periodo in cui feci il Governatore della California. Mentre il quinto ed il sesto capitolo non hanno chiuso bene la saga. Purtroppo lo sapevamo, perché si trattava di storie che non erano ben scritte.