Salone del Libro di Torino 2023: guida di sopravvivenza

Ecco quali panel non perdere al SalTo 2023 e i consigli utili per sopravvivere alle lunghe giornate di fiera

Il Salone del Libro di Torino 2023 sta per iniziare. La fiera dedicata al mondo dell’editoria Italiana è alle porte: dal 18 al 22 maggio tutte o quasi le case editrici italiane esibiranno i loro titoli in quella che è la fiera più attesa dagli appassionati lettori. Il Salone del Libro di Torino 2023 sarà ricco di novità e di panel imperdibili, autori ed autrici di ogni nazionalità sbarcheranno a Torino per conoscere i lettori italiani. Quale miglior occasione per far autografare le proprie copie? Considerando l’enorme quantità di eventi che si svolgeranno al Lingotto (zona di Torino destinata al SalTo) e la frenesia delle giornate ecco quali vi consigliamo di non perdere.

Consigli utili per godersi al meglio il SalTo 2023

Le giornate del Salone del Libro di Torino sono sempre moto frenetiche, il tempo per riposarsi è poco e le pause tra un evento e l’altro sono brevi. Se a tutto ciò aggiungiamo la necessaria e quanto mai agognata corsa agli stand, il gioco è fatto e la giornata finita. Ecco quinti qualche consiglio per organizzarvi al meglio al fine di godervi quanto più possibile le giornate del SalTo.

Organizzate un programma degli eventi che non volete assolutamente perdere

Come vi accennavo prima, gli eventi del Salone del Libro di Torino 2023 sono tanti, per non dire tantissimi e tutti molto importanti e attesi. Assistere a tutti i panel, a meno che non abbiate il dono dell’obiquità, è impossibile. Come prevenire il potenziale disastro? Semplice: organizzando un piano d’attacco efficace.

Per prima cosa è utile consultare il sito del Salone del Libro di Torino. Anche solo dando una rapida occhiata al sito vi accorgerete che il programma organizzato dal SalTo è davvero fitto, quindi la prima cosa da fare è verificare se all’interno del programma sono presenti panel dedicati ai vostri autori o alle vostre autrici del cuore.

Una volta controllato questo, segnatevi tutti i panel che vi interessano e controllate gli orari: molti coincideranno. Se più panel si svolgeranno alla medesima data e ora dovrete per forza operare una scelta. Consigliamo sempre di optare per i panel in cui il protagonista magari non ha firmacopie previsti al SalTo, altrimenti andate per esclusione in base al panel a cui desiderate di più partecipare. Considerate che l’orario previsto nei vari panel è indicativo dell’orario in cui la conferenza avrà luogo, ma occorre presentarsi all’ingresso almeno un oretta prima per assicurarsi il posto in sala. Alcuni panel sono prenotabili, altri no. Questo potrete verificarlo direttamente sul sito del Salone.

Firmacopie

Una grandissima opportunità che ci offre ogni anno il Salone del Libro di Torino è quella di poter far autografare i nostri libri del cuore direttamente dagli autori che li hanno scritti. Come verificare quali autori faranno firmacopie al SalTo 2023? Purtroppo non è scontato che tutti gli autori al SalTo avranno la possibilità di fermarsi ad autografare i libri dei loro lettori, anzi molti non riusciranno a farlo.

Per verificare quali autori avranno i firmacopie è utile visionare i profili social delle varie case editrici, lì troverete tutte le indicazioni che vi servono comprese di orari, luoghi e numero di libri che si posso autografare. Sì, purtroppo il tempo è poco e le file ai firmacopie sono sempre lunghissime, per questo motivo le case editrici impongono dei limiti al numero di copie da autografare. Controllate bene i vari comunicati delle varie case, così non correrete il rischio di trascinarvi per la fiera del peso inutile.

Gli stand e la mappa

Prima cosa da fare appena arrivati al Lingotto è munirsi di mappa. Il Lingotto, sede dove si svolge annualmente il SalTo, è composto da due enormi padiglioni che non sono interamente visitabili in un solo giorno, è realmente impossibile muoversi per il Salone del Libro di Torino e vedere tutto in sole 24 ore, soprattutto nel weekend in cui la calca è notevole. La mappa vi sarà utile per orientarvi e segnarvi tutti i posti di vostro interesse in modo da poter fare subito tappa presso gli stand che reputate imperdibili. Sembra impossibile ma è facile perdersi all’interno del Lingotto e la mappa potrà salvarvi da perdite di tempo inutili.

Le temperature

Salone del Libro di Torino bagnato significa forse Salone del Libro di Torino 2023 fortunato? Lo speriamo, dato che le previsioni meteo non lasciano molto spazio all’immaginazione. Il SalTo quest’anno sarà caratterizzato dalla pioggia e dalle basse temperature. Munitevi di abbigliamento a strati, questo vi consentirà di non subire freddo durante il viaggio di andata verso il luogo della fiera e al tempo stesso di non soffrire il caldo all’interno dei padiglioni. Purtroppo solitamente all’interno del Lingotto fa sempre caldo, soprattutto se vi spostate da un luogo all’altro come delle trottole per tutto il giorno. Indossate scarpe comode e abiti che possono anche sporcarsi, sarà facile sedersi per terra.

Cibo e acqua

Se potete portatevi il cibo da casa perché vi accorgerete che procacciarvi il cibo all’interno della fiera sarà l’ultimo dei vostri problemi. Una volta entrati al SalTo non vedrete l’ora di scoprire tutti gli stand e di assistere ai vari panel, peccato che poi si avvicinerà l’orario di pranzo e voi non avrete nulla da mettere sotto i denti. Durante l’orario di punta le zone ristoro sono sempre prese d’assalto e le code finisco per diventare interminabili.

A questo potete aggiunge che il rischio di fare la coda per poi rimanere senza cibo è davvero molto alta. Detto questo, capirete bene che conviene organizzarsi con panini o cibo già pronto in modo da poterlo consumare nel momento del bisogno senza perdere tempo in file assurde. L’acqua, fortunatamente, sarà un problema in meno. Se siete muniti di borraccia potrete arrivare al SalTo anche senza riempierla dato che all’interno dei padiglione troverete della apposite fontane. Idratatevi!

Mezzi di trasporto

Al Lingotto è possibile arrivare con qualsiasi mezzo di trasporto, per accedere all’interno della fiera sono presenti diversi ingressi a seconda del mezzo utilizzato, ecco tutti gli ingressi:

INGRESSO NIZZA Via Nizza 294

INGRESSO MATTÈ TRUCCO via Matté Trucco 70

INGRESSO STAZIONE LINGOTTO FS

INGRESSO Centro commerciale Lingotto.

Fermata Lingotto, per INGRESSO NIZZA. A 6 minuti dalla stazione Porta Nuova e a 9 minuti dalla stazione Porta Susa.

Fermata Italia 61, per INGRESSO STAZIONE FS LINGOTTO (percorrere la Promenade fino a Via Nizza).

Stazione FS Lingotto per INGRESSO STAZIONE FS LINGOTTO.

Linea 8, fermata 912 Lingotto per INGRESSO NIZZA.

Linea 8, 14, 41, 63, 63/, 74 per INGRESSO STAZIONE FS LINGOTTO.

Uscita Corso Unità d’Italia per INGRESSO MATTÈ TRUCCO (seguire le indicazioni “Lingotto Fiere”).

Bici e monopattini privati: INGRESSO NIZZA, parcheggio interno piazzale Nizza.

Bici e monopattini in sharing: INGRESSO NIZZA, spazio esterno “dedicato” via Nizza 280.

Eventi imperdibili

Il tema del SalTo 2023

Attraverso lo specchio è il tema della XXXV edizione del Salone del Libro di Torino. La scelta è dovuta al fatto che il comitato organizzato si è ispirato a fatti degli ultimi anni. La realtà contemporanea è a tratti distopica, surreale e spaventosa. Questo ha spinto ciascuno di noi a rifugiarsi nell’immaginazione proprio come Alice. Così il SalTo omaggia l’universo inimitabile dell’autore britannico Lewis Carroll. L’invito che il Salone rivolge a coloro che si recheranno in visita è quello di fare un salto dentro nuovi mondi, attraversandoli con i piedi ancorati a terra e nel presente, ma con la testa tra le pagine.

Il manifesto di Attraverso lo specchio è stato creato mediante un’illustrazione creata da Elisa Talentino ed è il racconto di un viaggio tra reale e fantastico, tra veglia e sogno. Una giovane ragazza varca il confine del tangibile e incontra il suo doppio in una dimensione fantastica. L’attraversamento della soglia avviene da un prato, che muta in abito vivo e abitato nell’altra sé stessa. L’immagine è un invito a lasciarsi attraversare dalla meraviglia che ci porta “dall’altra parte”, in mondi ancora sconosciuti, si sottolinea ancora.

La XXXV edizione è stata presentata presso il Grattacielo Intesa Sanpaolo da Silvio Viale, Presidente dell’Associazione Torino, la Città del Libro; Gian Maria Gros-Pietro, Presidente Intesa Sanpaolo; Alberto Cirio, Presidente della Regione Piemonte; Stefano Lo Russo, Sindaco della Città di Torino; Giulio Biino, Presidente della Fondazione Circolo dei lettori; Giovanna Solimando, Responsabile delle relazioni istituzionali per il Salone del Libro e da Nicola Lagioia, Direttore editoriale del Salone Internazionale del Libro di Torino. La conferenza stampa di presentazione è stata tradotta in LIS, Lingua dei Segni Italiana, da Anna Di Domizio.

Tahereh Mafi 21 maggio, Ore 15:30-16:30

L’autrice della saga di Shatter Me e This Woven Kingdom. Le trame del Regno, romanzi pubblicati da Fanucci Editore, è in arrivo in Italia e al SalTo avrà un panel a lei dedicato. Se amate i suoi romanzi non potete assolutamente perdervi l’occasione di assistere al panel di Tahereh Mafi. L’evento si svolgerà al Lingotto in Sala Bronzo al padiglione n. 2 il 21 maggio dalle ore 15:30 alle 16:30. A dialogare con l’autrice troverete la booktoker più influente d’Italia Megi Bulla aka @labibliotecadidaphne. Sicuramente non mancheranno domande in merito alla prima saga dell’autrice, Shatter Me ma altre verteranno sul nuovo romanzo fresco di stampa: This Woven Kingdom, primo volume di una nuova saga fantasy ispirato al folclore persiano.

Oltre al panel sui profili social di Fanucci trovate anche le date e gli orari dei firmacopie che la Mafi farà in fiera. Vi ricordo che non sono prenotabili, occorre mettersi in fila ed aspettare il proprio turno. Si possono fare autografare solo due romanzi, compreso This Woven Kingdom. Ovviamente il secondo romanzo deve essere stato pubblicato da Fanucci.

Tillie Cole, autrice di Dammi mille baci

L’autrice che ha dominato le classifiche dei best seller italiani è pronta a sbarcare a Torino. Tillie Cole non si limiterà ad un panel ma ne avrà diverse durante le giornate impelante del salone del Libro. Vi segnaliamo in primi questo evento in collaborazione con TikRok: #BookTok Talk: Il Romance su TikTok, come la community di BookTok si approccia ai diversi generi letterari. Se non volete perdere la conferenza vi consiglio di segnarvi in agenda il giorno e l’orario: 20 maggio, Ore 10:15-10:45 presso il Palco Live, AREA ESTERNA PAD OVAL.

Su TikTok la sfera delle emozioni è una forte componente che guida letture emotivamente coinvolgenti e totalizzanti. Da questo punto di vista, il Romance è una fonte perfetta a cui attingere. Una conversazione con Tillie Cole, autrice di Dammi mille baci, su come, e perché, il Romance sia un genere letterario così coinvolgente per la community di BookTok.

Il secondo evento in cui avrete l’opportunità di sentire parare Tillie Cole è solo su inviti quindi vi consiglio di contattare l’ufficio stampa di Always Publishing. Il nome del panel è A tutto Romance: Dal self publishing al successo in libreria, passando per il Booktok. L’evento si svolgerà il 20 maggio, alle ore 18:30-19:30 presso la Sala Cobalto al padiglione 3. Si tratta di un panel in In collaborazione con Messaggerie Libri. Tillie Cole e Naike Ror: due autrici nate come self publisher che grazie al passaparola su Tiktok sono riuscite ad approdare in libreria e a conquistare migliaia di lettrici. Un dialogo sui loro percorsi editoriali, sul fenomeno del booktok, sulle classifiche italiane e sulla nuova percezione del romanzo d’amore nei lettori di oggi.

Anche Tillie Cole effettuerà diversi firmacopie, vi consiglio di consultare il profilo social di Always Publishing.

Jordan Ifueko, 20 maggio, Ore 13:30-14:30

Anche l’autrice di Raybearer (Fazi) sarà presente al SalTo. Se amate i fantasy d’origine africana non potrete perdervelo. L’esordiente Jordan Ifueko, nuovo fenomeno del fantasy americano, si è ispirata alle terre dell’Africa occidentale per dare vita a un’avventura dal ritmo serrato sul conflitto tra dovere e giustizia, lealtà e amore, obbedienza e autodeterminazione. Il panel dedicato all’autrice si svolgerà sabato 20 maggio, alle ore 13:30-14:30 presso Arena Bookstock, al padiglione 2. A dialogare con l’autrice troverete la booktoker più influente d’Italia Megi Bulla aka @labibliotecadidaphne.

Kira Shell, 21 maggio, Ore 13:30-14:30

Dopo Erin Door ora anche l’autrice delle saghe Kiss me like you love me e Meet Efrem Krugher (Sperling & Kupfer), la regina del dark romance incontrerà per la prima volta dal vivo il suo pubblico. L’evento si svolgerà il 21 maggio dalle ore 13:30-14:30 presso l’Arena Bookstock, al padiglione 2.