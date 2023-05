Rinnovabili nel settore agricolo italiano: un’opportunità ancora poco sfruttata

Nonostante i benefici economici evidenti, gli investimenti nelle energie rinnovabili nel settore agricolo in Italia sono ancora limitati. Solo il 7,2% delle aziende agricole italiane sfrutta attualmente l’opportunità di integrare l’attività agricola o zootecnica con la produzione di energia green, secondo uno studio condotto da due ricercatrici dell’Università Ca’ Foscari Venezia e pubblicato sul Journal of Productivity Analysis. Le autrici, Antonella Basso e Maria Bruna Zolin, sottolineano che il restante 92,8% delle aziende agricole analizzate, pari a 9.216 imprese, non produce energie rinnovabili, nonostante il grande potenziale del settore agricolo per contribuire alla crescita sostenibile.

Lo studio si basa sull’analisi dei dati del database europeo Rete di Informazione Contabile Agricola (RICA), utilizzando i risultati di un questionario del 2018 che coinvolse 10.386 aziende italiane. Le aziende agricole prese in considerazione nel campione avevano una produzione compresa tra 8.000 euro e 10 milioni di euro e utilizzavano un’area di almeno un ettaro di terreno. In totale, sono state considerate 9.927 aziende agricole.

Lo studio confronta la produttività della forza lavoro e della terra tra le aziende produttrici di energie rinnovabili e quelle non produttrici. La produttività media del terreno per le aziende non produttrici di rinnovabili è di 11.672 euro, mentre per le aziende produttrici di energie rinnovabili in generale la media è di 12.552 euro. Tuttavia, per le aziende produttrici di biogas la produttività media sale notevolmente a 30.676 euro (+162,81%). La produttività media della forza lavoro nelle aziende senza impianti a rinnovabili è di 56.279 euro, mentre per le aziende produttrici di energie rinnovabili la media sale a 83.092 euro e raggiunge addirittura gli 85.752 euro per le aziende produttrici di energia solare (+52,37%).

Le autrici sottolineano che:

I risultati economici dimostrano come, soprattutto nel caso della produzione di biogas e di energia solare, queste attività aggiuntive generino risultati economici superiori nelle aziende produttrici di energie rinnovabili rispetto a quelle che non lo sono.

Tuttavia, identificano alcune barriere che ostacolano la produzione e l’utilizzo di energie rinnovabili nell’agricoltura, tra cui questioni finanziarie, tecniche, sociali e regolatorie legate alle risorse naturali.