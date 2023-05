Presto si potrà rispondere ai commenti di Instagram usando le GIF

Finalmente puoi rispondere ai post su Instagram con GIF. Il capo dell’azienda, Adam Mosseri, ha annunciato l’aggiunta di questa funzione durante una recente chat su Instagram Channels con il CEO di Meta, Mark Zuckerberg. “Questa è una di quelle funzionalità che finalmente arrivano, ma oggi stiamo lanciando le GIF nei commenti”, ha detto Mosseri al suo capo.

Facebook, WhatsApp e alcuni altri prodotti di Meta consentono già da diverso tempo di partecipare alle conversazioni usando l’enorme catalogo di GIF di Giphy, la piattaforma che Meta ha tentato di acquistare qualche anno fa, ma che potrebbe essere costretta a vendere molto presto.

La funzione, come ci si aspetterebbe, consente di commentare un post o qualcosa che ha detto qualcun altro con una GIF di Giphy. Si tratta dello stesso Giphy che l’Autorità per la Concorrenza e i Mercati del Regno Unito ha ordinato a Meta di vendere l’anno scorso. Mosseri ha detto che Instagram sta anche testando i testi delle canzoni su Reels. La funzione sembra basarsi sull’adesivo di sottotitoli automatici introdotto da Meta nel 2021. Dall’immagine condivisa da Mosseri, sembra che una linea temporale in basso nell’interfaccia faciliterà la sincronizzazione corretta dei sottotitoli. Ecco quindi, finalmente puoi commentare un post con una GIF. Forse questo significa che Instagram si deciderà finalmente a creare un’app dedicata per iPad in futuro.