Persico Cat 72′: innovativo catamarano a vela foiling

Persico Marine, rinomata per i suoi yacht a vela e a motore ad alte prestazioni, sta attualmente costruendo il Persico Cat 72′, un innovativo catamarano a vela foiling che unisce le prestazioni di una barca da regata al comfort di una barca da crociera. Progettato dagli esperti di progettazione di multiscafi a vela e a motore, Morrelli e Melvin, il Persico Cat 72′ promette una velocità di crociera di 25 nodi e prestazioni impressionanti di oltre 36 nodi con soli 18 nodi di vento reale.

Il Persico Cat 72′ viene costruito utilizzando tecnologie avanzate ed attrezzature tipicamente impiegate nell’industria aerospaziale, simili a quelle utilizzate nella costruzione degli scafi foiling per le regate oceaniche della classe IMOCA e gli AC75 della 37ª America’s Cup. Marcello Persico, CEO di Persico Marine, ha dichiarato:

Con il Persico Cat 72′, continuiamo ad affermare il marchio Persico nel segmento dei maxi cruising ad alte prestazioni, basandoci sulla nostra esperienza nella costruzione di yacht da regata avanzati e ad alte prestazioni, in particolare nel foiling.

Il catamarano, lungo 22 metri e largo 9,50 metri, viene costruito utilizzando carbonio preimpregnato ad alto modulo e un’anima in Nomex. Gli interni leggeri in carbonio, progettati dal premiato studio di progettazione di yacht britannico Design Unlimited, completano lo stile hi-tech. Una volta completamente equipaggiato con un albero rotante di Southern Spars e motori elettrici Torqeedo Deep Blue (due unità da 25KW), il Persico Cat 72′ avrà un peso di circa 20 tonnellate, batterie incluse.

Paul MacDonald, Direttore Commerciale di Southern Spars Nuova Zelanda, ha espresso orgoglio nel partecipare a questo progetto innovativo, sottolineando il proprio albero e boma in carbonio personalizzati, che incorporano l’avanzato sartiame in composito ECsix e la tecnologia AEROsix di Future Fibres. La produzione di questi componenti inizierà alla fine di maggio presso il loro impianto all’avanguardia ad Auckland.

Per lo sviluppo del sistema di controllo del volo, il proprietario e i progettisti si sono rivolti al software di simulazione utilizzato per progettare gli AC50 e gli AC75 per il Team neozelandese vincitore dell’America’s Cup. Il software di ottimizzazione, Gomboc, ha svolto un ruolo cruciale nella creazione degli AC75 ed è ora ampiamente utilizzato nella classe IMOCA. Il Persico Cat 72′ è dotato di “RMFoil” (Righting Moment Foil), composto da due foil lunghi oltre 7 metri con controllo automatico della portanza, due derive con funzione anti-scarroccio e pale del timone orizzontali a forma di T. Questi foil sono gestiti dal sistema di controllo del volo Gomboc, che regola gli angoli di attacco dei foil.

Ferdinand van West, Lead Designer di Morrelli e Melvin, ha sottolineato che l’RMFoil è la caratteristica più evidente del Persico Cat 72′. Questo foil, ispirato alla classe IMOCA, è stato adattato per un catamarano con la capacità di essere completamente retratto. Utilizzando il software di simulazione Gomboc, sono stati ottenuti risultati sorprendenti. Il catamarano è stato progettato per essere un “semi-foiler”, garantendo alte prestazioni anche in condizioni di vento leggero quando l’RMFoil non è utilizzato.

La caratteristica più innovativa del Persico Cat 72′ è il suo sistema elettronico di gestione del volo. Progettato per planare a circa 20 cm dall’acqua, il catamarano attiva l’RMFoil a partire da 9 nodi di vento, consentendo di raggiungere velocità superiori a 20 nodi con soli 13 nodi di vento. Il sistema di controllo autonomo abbassa gradualmente gli scafi e riduce la velocità per garantire la navigazione confortevole e sicura desiderata dal proprietario.