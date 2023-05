Ms. Marvel: annunciata la morte del personaggio nei fumetti

C’è molta attesa da parte degli appassionati per l’uscita di The Amazing Spider-Man #26, un albo che è stato presentato come il più sconvolgente degli ultimi cinquant’anni di vita del tessiragnatele: ma la Casa delle Idee ha già fatto uno spoiler, rivelando che a morire in quella storia ci sarà Ms. Marvel.

Ecco la copertina del fumetto che proseguirà questo racconto, e che uscirà a luglio, dal titolo Fallen Friend: The Death of Ms. Marvel.

In questo fumetto speciale ci saranno storie sceneggiate da G. Willow Wilson, Saladin Ahmed e Mark Waid. Mentre ai disegni ci saranno Humberto Ramos, Takeshi Miyazawa e Andrea Di Vito.

Sembra che il sacrificio di Ms. Marvel sarà decisivo per salvare le sorti dell’universo della Casa delle Idee. Ricordiamo che il personaggio ha fatto il suo esordio fumettistico nel 2013, creato da Sana Amanat, con il contributo di G. Willow Wilson e del disegnatore Adrian Alphona. Mentre la serie TV è stata lanciata lo scorso anno.

The Amazing Spider-Man #26 uscirà negli Stati Uniti il 31 maggio.