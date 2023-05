Microstampaggio a iniezione: un mercato con un tasso di crescita annuale dell’11,8%

Il microstampaggio a iniezione è diventato sempre più importante a causa della continua riduzione delle dimensioni dei dispositivi medici. Questo processo è particolarmente adatto per la produzione di componenti microstampati utilizzati in tre mercati ad alto volume: il trattamento delle malattie oculari legate all’invecchiamento, la chirurgia mininvasiva e la gestione del diabete.

Con il crescente numero di persone anziane che soffrono di problemi oculari come la degenerazione maculare, il glaucoma e la cataratta, c’è una richiesta sempre maggiore di componenti microstampati che offrano una maggiore comodità al paziente. Questi componenti devono avere pareti sottili e una superficie finita. La chirurgia mininvasiva richiede dispositivi di precisione in grado di viaggiare attraverso o all’estremità di un filo guida. Il microstampaggio a iniezione consente la produzione di tali dispositivi con dimensioni ridotte e tolleranze precise. I dispositivi di monitoraggio del glucosio per la gestione del diabete, come pompe, aghi e cannule, sono anche molto richiesti. Questi dispositivi devono avere pareti sottili per garantire il comfort del paziente.

Secondo un rapporto di Research and Markets, il mercato globale del microstampaggio dovrebbe raggiungere 1,6 miliardi di dollari entro il 2025, con un tasso di crescita annuale dell’11,8%. Questo evidenzia le opportunità significative offerte dal settore del microstampaggio. Tuttavia, il microstampaggio a iniezione presenta sfide uniche. Il passaggio dalla produzione di componenti di dimensioni macro a quelli micro richiede attenzione alla progettazione dei componenti, alla lavorazione dello stampo e alla scelta dei sistemi di stampaggio e assemblaggio.

La progettazione e la lavorazione dello stampo sono fattori critici nel processo di microstampaggio. È necessario lavorare su sottoprocessi che influiscono sulla precisione, come la progettazione degli stampi, la valutazione della ripetibilità e riproducibilità degli strumenti di misura e la precisione del sistema di stampaggio a iniezione. Gli stampi per il microstampaggio hanno dimensioni ridotte e richiedono una lavorazione di precisione. La realizzazione di caratteristiche microscopiche richiede tecnologie di lavorazione avanzate come la fresatura ultraprecisa e la micro-EDM.

Durante il processo di microstampaggio, è necessario prestare attenzione ai parametri di stampaggio per garantire la corretta replicazione delle microfeature. La temperatura dello stampo e la velocità di iniezione devono essere impostate in modo appropriato per garantire una buona replicazione delle cavità microstrutturate. La scelta del polimero giusto è cruciale per il successo del microstampaggio. I polimeri con bassa viscosità e comportamento pseudoplastico sono preferiti per garantire la corretta replicazione delle microfeature. Alcuni specialisti effettuano prove meccaniche sui materiali per valutare le proprietà specifiche per il microstampaggio.