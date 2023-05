Microsoft mette in palio un lettore MP3 “Zune” ancora sigillato, ma precisa: “non sappiamo se funziona ancora”

C’è stato un periodo in cui Microsoft aveva tentato di sfidare Apple nel (allora ancora fiorente) mercato dei lettori MP3 personali. Non andò molto bene, ma tant’è. A distanza di oltre un decennio, Microsoft ha messo in palio un lettore MP3 “Zune” ancora sigillato nella sua confezione originale. Il valore? A giudicare da eBay diverse migliaia di euro, considerato che si tratta di un prodotto ritirato dal mercato da molto tempo e che, appunto, non ne sono stati venduti poi così tanti esemplari. Quelli ancora nella loro confezione – condizioni da fabbrica, come si suol dire – immaginiamo che siano pochissimi.

Ad ogni modo, il contest (che non è rivolto ai residenti in Italia) ha un piccolo dettaglio. Trattandosi di un prodotto “preistorico” e ancora nella sua confezione, Microsoft non è in grado di garantire che il Zune messo in palio funzioni ancora. In caso contrario, non si accettano restituzioni o rimborsi.

In honor of @MarvelStudios’ #GotGVol3 we’re giving away this never opened Microsoft Zune. We have no idea if it works. Like and RT for a chance to win! US 18+. Ends 5/17/23. Rules: https://t.co/Mdr2C4z9aY. #ZuneSweepstakes pic.twitter.com/SOR6IMCKqB — Microsoft (@Microsoft) May 15, 2023

