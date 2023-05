Johnny Depp accolto a Cannes con cori e standing ovation

Johnny Depp è stato accolto dal pubblico di Cannes con cori e standing ovation per la sua performance in Jeanne du Barry.

La presenza di Johnny Depp a Cannes 2023 con il suo nuovo film Jeanne du Barry, e l’accoglienza ricevuta dall’attore, hanno confermato come, dopo il caso Amber Heard, la sua popolarità sia ritornata a livelli altissimi, tra bagni di folla, cori e standing ovation.

Anche se, c’è da dire che in Europa il trattamento riservato a Depp è stato costantemente differente, anche negli ultimi anni. Sulla croisette Johnny Depp ha ricevuto una standing ovation di sette minuti per la sua performance in Jeanne du Barry, e tanto pubblico ad accoglierlo.

Molti fan si sono assiepati attorno al red carpet attorno alle 10 del mattino, con Johnny Depp che è arrivato per la presentazione di Jeanne du Barry solo alle 19 della sera. Diversi sono stati i cori ‘Viva Johnny’ intonati dagli appassionati.

A pronunciarsi su Johnny Depp c’è stato anche l’organizzatore del Festival di Cannes, Thierry Frémaux, che ha dichiarato: