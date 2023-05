Google cancellerà milioni di account inattivi: basta non fare login da almeno 2 anni per perdere tutto

Se hai un account Google che non hai utilizzato per un po’ di tempo ma desideri conservare, potresti voler effettuare di nuovo l’accesso. L’azienda ha annunciato oggi che inizierà a eliminare gli account inattivi da almeno due anni. Google lo presenta come una mossa per migliorare la privacy e la sicurezza, ma è facile vedere anche come una misura di riduzione dei costi per liberare spazio di archiviazione sui server di Google.

A partire da quest’anno, chiunque abbia un account inattivo da due anni riceverà un’email di avviso che sarà disattivato se non effettuerà l’accesso entro 60 giorni. Dopo la disattivazione, avrai altri 60 giorni per accedere prima che l’azienda lo elimini definitivamente. Quindi, in totale, avrai circa quattro mesi di preavviso per recuperare il tuo account, il che sembra ragionevole. Google afferma che la data più presto in cui inizierà ad eliminare gli account sarà dicembre 2023.

L’azienda invierà avvisi via email sia all’account in pericolo di eliminazione che a eventuali email di recupero che hai aggiunto. La disattivazione e l’eliminazione si applicheranno a tutto ciò che utilizzi con quell’account, incluso Gmail, Drive, Docs, YouTube, Google Foto, Meet e Calendar. Si applica solo agli account personali, quindi le email di lavoro o scuola saranno risparmiate dall’eliminazione.

Anche se il motivo dichiarato dall’azienda riguarda la privacy, potrebbe in reltà essere un modo piuttosto semplice per ridurre le spese necessarie per conservare miliardi di dati di altrettanti account poco utilizzati. Engadget, ad ogni modo, sottolinea che esistono delle validi motivi che danno ragione alla scelta di Google: oltre a non avere password aggiornate, gli account abbandonati quasi sempre non hanno l’autenticazione a due fattori attivata, rendendoli più vulnerabili a tentativi di furto e “dirottamento” al fine di truffe da parte dei criminali.