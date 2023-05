Conan il barbaro: Arnold Schwarzenegger spera che il sequel si possa fare

Arnold Schwarzenegger ha di recente parlato di due saghe a cui è molto legato: quella di Terminator e Conan il barbaro. Ma, se per quanto riguarda Terminator la sua esperienza con il franchise è conclusa, nel caso di Conan il barbaro, Schwarzenegger si augura ancora si possa lavorare sul sequel.

Ecco le sue parole:

Si tratta di un progetto in sospeso da circa dieci anni. Fredrik Malmberg ne detiene i diritti. Una volta mi ha detto che aveva un accordo con Netflix, ma quando abbiamo chiesto alla piattaforma ci hanno risposto che non ne sapevano nulla. Spero che si possa arrivare ad una soluzione. Dovrebbe essere un film in stile Gli Spietati, in cui il protagonista si ritrova a sfidare l’età. C’è una sceneggiatura grandiosa realizzata da John Milius. La storia c’è, e ci sono dei registi che ci vogliono lavorare. Ma fino a quando non si risolverà la questione dei diritti non si potrà fare nulla.