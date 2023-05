Che fine ha fatto la nuova Tesla Roadster? Elon Musk: “se ne parla nel 2024…”

La line-up futura di Tesla è di per sé già ingarbugliata, tra promesse non mantenute, ritardi accumulati e l’imminente arrivo di due vetture inedite (una delle quali già in fase di testing). Il Cybertruck, a distanza di anni, non si è ancora visto. E l’attesa nuova Tesla Roadster, la super-sportiva elettrica, è un’incognita ancora più grande. Che fine ha fatto?

Qualcosa, forse, sta iniziando a muoversi. Secondo nuove voci, Tesla potrebbe iniziare la produzione della sportiva entro la fine del 2024. Insomma, se tutto va bene (e a questo punto ne dubitiamo) se ne parla l’anno prossimo. Sappiamo che la Roadster sarà la punta di diamante dell’offerta di Tesla (almeno sul fronte delle prestazioni e del carisma), ma che, allo stesso tempo, occuperà un ruolo marginale all’interno del più ampio disegno della casa automobilistica di Musk. Un eufemismo per dire che non sarà esattamente una vettura prodotta in massa e non sarà certo lei ad aiutare Tesla a raggiungere i suoi ambiziosi obiettivi di vendite per gli anni futuri. È un progetto, relativamente parlando, di nicchia destinato ad una piccola platea di paperoni.

La Roadster è stata la primissima auto brandizzata Tesla e, non a caso, è stato proprio questo modello ad essere stato lanciato nello Spazio nel lontano 2018. La nuova edizione è stata annunciata nel 2017 e poi, proprio come il Cybertruck, è stata rimandata più e più volte. Durante l’ultima riunione con gli azionisti, rispondendo alla domanda di un investitore Elon Musk ha spiegato che il design della nuova versione di serie della Tesla Roadster verrà probabilmente ultimato entro la fine del 2023. Ciò significa che l’auto entrerà in produzione nei mesi successivi, probabilmente prima della fine del 2024.