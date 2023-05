Wonka: Timothée Chalamet ha voluto fare il film per avvicinarsi ai più giovani

Ecco le parole di Timothée Chalamet sul film Wonka, un progetto nato in un periodo di forti tensioni politiche.

Timothée Chalamet ha da poco parlato a Vogue, spiegando anche alcuni dettagli sul suo coinvolgimento nel film Wonka, un progetto che lo stesso attore ha dichiarato essere diretto ai giovani, che non sono cinici come una parte del mondo che li circonda, ed a cui lui stesso voleva avvicinarsi in un momento storico particolare.

Ecco le sue parole:

Lavorare a qualcosa che sia indirizzato a dei giovani non cinici è mi mette particolarmente gioia. Era un mio obiettivo. In un periodo di retorica politica in cui ci sono tante brutte notizie che arrivano da tutto il mondo, dà speranza pensare di potersi affidare ad un pezzo di cioccolato. Willy è una persona piena di gioia e speranza, che desidera diventare un grande cioccolatiere.

Il film Wonka vedrà Paul King alla regia, mentre la sceneggiatura è ad opera dello stesso King e di Simon Farnaby (con le prime bozze realizzate da Simon Rich, Simon Stephenson, Jeff Nathanson, e Steven Levenson). David Heyman (Harry Potter, Paddington) produrrà per la Heyday Films. Luke Kelly sarà l’altro produttore, mentre Michael Siegel farà da produttore esecutivo.