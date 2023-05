TikTok ricompenserà i creatori di effetti e filtri che diventano virali (anche in Italia)

TikTok inizierà a ricompensare i creatori degli "effetti" in realtà aumentata. Ma solo in alcuni paesi, tra cui anche l'Italia.

I creatori di TikTok che realizzano effetti popolari saranno presto ricompensati: la piattaforma ha istituito un nuovo fondo dedicato a loro. Attraverso il fondo l’Effect Creator Rewards, la piattaforma pagherà coloro che creano filtri in realtà aumentata usando lo strumento Effect House di TikTok.

Inizialmente, il fondo sarà disponibile solo in alcuni paesi. TikTok ha confermato a TechCrunch che i territori ammessi nella prima fase del programma sono gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Francia, la Germania, l’Italia e la Spagna.

I pagamenti del fondo da 6 milioni di dollari si basano sul numero di interazioni, ma all’inizio gli effetti dovranno raggiungere una soglia piuttosto alta affinché i creatori possano guadagnare da essi. Al momento, i creatori guadagneranno 700 dollari per ogni effetto utilizzato in almeno 500.000 video unici entro 90 giorni dalla pubblicazione. Per ogni 100.000 video pubblicati con l’effetto nello stesso periodo, il creatore guadagnerà 140 dollari. È una soglia elevata da raggiungere per un pagamento relativamente basso.

Nonostante TikTok abbia altri programmi volti a ricompensare i creatori, come il fondo di 1 miliardo di dollari per i creatori, coloro che producono contenuti per la piattaforma si sono lamentati dei pagamenti bassi. All’inizio dello scorso anno, Hank Green ha stimato di guadagnare circa 2,5 centesimi per ogni 1.000 visualizzazioni su TikTok. Altri creatori di spicco, tra cui la superstar di YouTube Mr. Beast, hanno pubblicato prove dei loro esigui guadagni su TikTok.