Stray potrebbe arrivare anche su Xbox One e Xbox Series X|S

Stray, l’affascinante avventura felina di Annapurna, potrebbe arrivare presto anche su Xbox One e Xbox Series S/X, considerando che tali versioni del gioco sono state recentemente classificate dall’ESRB. Come è possibile infatti vedere nell’immagine allegata, a Stray è stata assegnata la valutazione E 10+ sulle piattaforme di casa Microsoft e molti utenti si stanno chiedendo se si tratti effettivamente di un errore o se il gioco è davvero in arrivo su Xbox One e Xbox Series S/X.

(FYI) Stray has been rated for Xbox O|X|S by the ESRB Source:https://t.co/DMPPGlu3tQ Credit to @MACOS380 for the find 👏 pic.twitter.com/NTR39hZlxm — Idle Sloth💙💛 (@IdleSloth84_) May 16, 2023

L’ipotesi che Stray arrivi su console Microsoft non è così improbabile. Del resto, l’esclusiva PS5 che è stata lanciata direttamente su PlayStation Plus, ha avuto un enorme successo tra il pubblico, arrivando persino a ricevere la candidatura come gioco dell’anno ai The Game Awards 2022. Certo, resta aperta ancora la possibilità che si tratti di un errore, ma essendo un indie third party, è plausibile che il gioco venga reso disponibile anche su altre piattaforme dopo un certo lasso di tempo.

Ricordiamo che Stray è un’affascinante avventura felina in terza persona ambientata nelle strade di una cybercittà in rovina. Nei panni di un gatto randagio, dovremo risolvere antichi misteri e difenderci da minacce inattese per ritrovare la strada di casa.

Stray è disponibile ora per PC, PS4 e PS5. Il gioco è anche incluso nel catalogo dei titoli disponibili per gli abbonati al PlayStation Plus Extra e Premium