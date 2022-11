Stray candidato a Gioco dell’Anno: un utente non ci sta e Annapurna risponde ironicamente

Un utente si è lamentato della presenza di Stray nella rosa dei possibili vincitori del premio Game of the Year ai TGA 2022: ecco cosa ha risposto Annapurna.

Stray è stato nominato nella categoria Game of the Year ai The Game Awards 2022: la notizia ha senz’altro sorpreso la community che mai si sarebbe aspettata di vedere la coinvolgente avventura felina nella rosa dei possibili vincitori del premio. C’è stato persino un utente che si è aspramente lamentato della cosa, dicendo che in caso di vittoria avrebbe perso fiducia nell’industria, e Annapurna gli ha risposto ironicamente con la GIF che trovate qui sotto:

Un modo senz’altro simpatico per mettere a tacere le eventuali polemiche riguardo l’inclusione di Stray nella lista dei nominati per la categoria Gioco dell’Anno. Oltre ad essere in lizza per il GOTY di quest’anno, Stray ha ricevuto diverse nomination. Ecco le categorie in cui l’avventura felina di Annapurna risulta nominata: Best Game Direction, Best Art Direction, Best Indie, Best Action/Adventure, Best Debut Indie.

Per chi non lo sapesse, Stray è un’affascinante avventura felina in terza persona ambientata nelle strade di una cybercittà in rovina. Nei panni di un gatto randagio, dovremo risolvere antichi misteri e difenderci da minacce inattese per ritrovare la strada di casa.

Il gioco è disponibile per PS4, PS5 e PC. Qualora foste curiosi di provarlo, vi ricordiamo che Stray è anche incluso nel catalogo dei titoli disponibili per gli abbonati al PlayStation Plus Extra e Premium. Potete dunque scegliere di effettuare un abbonamento a partire da 13,99 euro per avere accesso all’avventura e a tantissimi altri titoli disponibili in catalogo.

Per sapere, invece, quale sarà il futuro di Stray non ci resta dunque che attendere: la serata dei The Game Awards è prevista per il 9 dicembre alle 1:30, ora italiana.