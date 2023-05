Spider-Man: Across the Spider-Verse, tre nuovi spot dal film animato

Sony Pictures presenta tre nuovi, interessanti spot per l'atteso film animato Spider-Man: Across the Spider-Verse, secondo episodio della saga di Miles Morales.

Il nuovo spot italiano di Spider-Man: Across the Spider-Verse comincia, come l’ultimo trailer, con un montaggio di citazioni dai tre precedenti Spider-Man in live action, perché “chiunque può indossare la maschera, quel che fa la differenza è quel che si fa” presentando una sorta di sunto del trailer stesso. L’account Twitter ufficiale del film, inoltre, ci presenta due nuovi contenuti video inediti: in uno conosciamo meglio Jessica Drew, Spider-Woman di un altro universo in dolce attesa; mentre un corto pubblicitario di Hyundai propone Gwen alla guida di una Ioniq nuova di pacca mentre ascolta sullo stereo dell’auto la canzone “Link Up” dalla colonna sonora del film, che uscirà in digitale il 2 giugno su tutti gli store musicali.

Super moms doing superhero things. 💗 Happy Mother’s Day! Meet Jessica Drew in Spider-Man: Across the Spider-Verse, exclusively in movie theaters June 2! Get tickets now: https://t.co/JN8ktusVUB pic.twitter.com/LCi56lZu1C — Spider-Man: Across The Spider-Verse (@SpiderVerse) May 14, 2023

New @SpiderVerse Hyundai commercial dropped today featuring “Link Up” feat @DonToliver. Soundtrack dropping June 2nd featuring all original songs inspired by the film. #Metroverse 🕷️ pic.twitter.com/wEVg9bdsE0 — Metro Boomin (@MetroBoomin) May 15, 2023

I voice talent che donano la voce ai protagonisti sono di ritorno dal primo episodio, insieme a un ricco ensemble di nuovi talenti: Shameik Moore nel ruolo di Miles Morales e Hailee Steinfeld come Gwen Stacy, con Oscar Isaac nei panni di Miguel O’Hara e Issa Rae in quelli di Jessica Drew. Il consulente scolastico ha la voce di Rachel Dratch, mentre i genitori di Miles saranno Luna Lauren Velez e Brian Tyree Henry. Jason Schwartzman sarà il villain, Spot. Spider-Man: Across the Spider-Verse è previsto per il primo giugno, mentre il finale della trilogia, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, arriverà nei cinema il 29 marzo del 2024.

Sinossi:

Miles Morales torna in un nuovo capitolo della saga vincitrice di un premio Oscar con Spider-Man: Across the Spider-Verse. Dopo essersi riunito con Gwen Stacy, l’amichevole Spider-Man di quartiere viene catapultato da Brooklynnel Multiverso, dove incontra una squadra di “Spider-Eroi” incaricata di proteggerne l’esistenza. Ma quando gli eroi si scontrano su come affrontare una nuova minaccia, Miles si ritrova contro gli altri “Ragni” e dovrà ridefinire cosa significa essere un eroe per poter salvare le persone che ama di più.

Leggi anche: