Sei scheletri trovati in una grotta a Gran Canaria: enigma sulla morte “violenta”

Gli archeologi dell’isola spagnola di Gran Canaria sono perplessi: chi erano i sei giovani uomini i cui scheletri sono stati trovati a faccia in giù, con le mani legate e coperti di pietre, in una grotta a picco sul mare? Le prove raccolte nel sito di Caleta de Arriba indicano una morte violenta avvenuta secoli fa, che potrebbe precedere la conquista spagnola del XV secolo dell’arcipelago al largo dell’Africa nordoccidentale. “Non si tratta di sepolture in senso stretto… Si tratta di una pratica funeraria che denota una violenza simbolica molto forte“, ha spiegato Veronica Alberto, responsabile degli scavi. I corpi sono stati posizionati con forza sulla superficie rocciosa e poi sono stati colpiti da pietre, ha detto alla Reuters. Alcuni avevano cinghie o legature agli arti. “Potrebbe trattarsi di una sepoltura aborigena, ma a causa delle caratteristiche del sito archeologico dobbiamo ampliare il discorso e considerare che potrebbero appartenere ad altri periodi successivi alla conquista, dal XVI, XVII, XVIII secolo“, ha aggiunto Alberto. Senza oggetti che aiutino a stabilire il periodo, gli scienziati stanno aspettando i test di datazione al radiocarbonio sulle ossa. Gli archeologi, che usano corde di sicurezza mentre lavorano sul terreno scosceso, hanno detto che non si trattava di un normale luogo di sepoltura perché hanno trovato solo uomini. Tutti e sei avevano braccia forti, il che fa pensare che fossero impegnati nello stesso tipo di attività fisica.