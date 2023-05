Se siete fan di Frozen dovrete assolutamente visitare Hong Kong Disneyland

Hong Kong Disneyland Resorts sarà presto uno dei primi parchi a tema ad avere non uno, ma ben tre castelli. Disney sta lavorando ad un’importante espansione del parco interamente dedicata a Frozen. I visitatori potranno visitare la nuova area, esplorando un nuovo villaggio e una foresta, oltre che le montagne nevose della Regina del Ghiaccio. Sono previste ben due nuove imponenti strutture: il castello di ghiaccio di Elsa e la dimora di Arendelle di Anna.

L’espansione a tema “World of Frozen” introdurrà almeno due nuove attrazioni, oltra a negozi, ristoranti e moltissimi altri punti d’interesse. Certo, se siete fan sfegatati di Frozen ma non avete in programma di visitare Hong Kong nell’immediato potrebbe non essere, esattamente, una bellissima notizia.

Ma non vi preoccupate, Disney sta lavorando a progetti molto simili anche in alcuni altri parchi tematici, tra cui quello di Parigi (l’unico parco Disney in Europa). Tornando ad Hong Kong, conosciamo già alcuni importanti dettagli su quelle che saranno le attrazioni della nuova area a tema. Innanzitutto, c’è una versione rivisitata della popolare attrazione in barca Frozen Ever After, che si distinguerà dalla sua controparte di Walt Disney World grazie a animatronica all’avanguardia, come quella di Elsa mostrata nel video TikTok che vi linkiamo qua sotto.

Un’altra novità esclusiva dell’area dedicata ai film di Frozen a Hong Kong Disneyland sarà Wandering Oaken’s Sliding Sleighs, una montagna russa adatta a tutta la famiglia ma con un pizzico di adrenalina. Se avete provato le Big Thunder Mountain di Disneyland Paris, probabilmente potete farvi un’idea del livello “di sfida” imposto da questa nuova attrazione.

Quando aprirà il World of Frozen di Hong Kong Disneyland? Al momento, la data precisa di apertura dell’area deve ancora essere annunciata, ma sappiamo che avverrà nel corso del mese di novembre. Come anticipato, Disney sta già lavorando per creare aree a tema Frozen sia al New Fantasyland di Tokyo DisneySea che al secondo parco di Disneyland Paris, il Walt Disney Studios (ma la gioia dei fan di Frozen è alle spese degli appassionati di Star Wars, dato che la nuova area probabilmente sostituisce i piani per costruire un “mini Galaxy’s Edge” in Europa).