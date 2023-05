Sauropodi: un nuovo studio analizza l’evoluzione della massa corporea massima terrestre

I sauropodi, noti come i dinosauri mangiatori di piante, sono tra i più grandi animali terrestri mai esistiti sulla Terra. Caratterizzati da un collo lungo, una coda estesa e quattro zampe a pilastro, queste magnifiche creature potevano raggiungere lunghezze di 30-36 metri e pesare quanto un autoarticolato. Un recente studio ha fornito nuove informazioni sul numero di diversi lignaggi di sauropodi che hanno raggiunto dimensioni enormi. Durante un periodo di circa 100 milioni di anni, compreso tra il Giurassico e il Cretaceo, sono stati identificati 36 lignaggi distinti. Ciò dimostra che non esisteva una singola strategia evolutiva per diventare giganteschi, e questi lignaggi si sono differenziati l’uno dall’altro nonostante condividessero un piano corporeo generale. Secondo il paleontologo Mike D’Emic dell’Adelphi University di New York, autore dello studio pubblicato sulla rivista Current Biology, “i sauropodi non sono solo gli animali più grandi che abbiano mai camminato sulla Terra, ma hanno ottenuto questo titolo in modo indipendente più di 30 volte nel corso della loro evoluzione“.

Tra i pesi massimi dei sauropodi c’era l’Argentinosaurus, vissuto circa 95 milioni di anni fa in Argentina, con un peso di circa 76 tonnellate. Altri esemplari notevoli includono il Brachiosaurus, con 63 tonnellate, e il Barosaurus, con 60 tonnellate, entrambi vissuti circa 150 milioni di anni fa in Nord America.

Altri sauropodi di circa 48 tonnellate includono il Notocolossus, il Dreadnoughtus e il Patagotitan, tutti provenienti dall’Argentina, insieme allo Yunmenglong, proveniente dalla Cina centrale, e all’Australotitan, dall’Australia. Anche se i sauropodi erano superati in dimensioni solo da alcune balene filtratrici, come l’attuale balenottera azzurra che poteva raggiungere le 150 tonnellate, la loro imponenza era eccezionale per gli animali terrestri.

I sauropodi sono apparsi sulla Terra circa 200 milioni di anni fa. La prima specie a raggiungere dimensioni straordinarie fu lo Xinjiangtitan, vissuto circa 165 milioni di anni fa in Cina. L’ultimo sauropode di grandi dimensioni fu l’Alamosaurus, che visse negli Stati Uniti sudoccidentali poco prima dell’impatto con l’asteroide avvenuto 66 milioni di anni fa, che segnò la fine dei dinosauri, ad eccezione dei loro discendenti, gli uccelli.

45 specie e 36 lignaggi fa

Utilizzando le dimensioni delle ossa degli arti, D’Emic ha stimato la massa corporea di circa 190 delle 250 specie di sauropodi conosciute.I risultati di questa ricerca mettono in discussione l’ipotesi formulata nel XIX secolo secondo cui i lignaggi animali aumentano gradualmente le dimensioni del corpo nel corso del tempo. Lo studio si è concentrato sui lignaggi di sauropodi che hanno prodotto specie con dimensioni superiori a tutti gli altri animali terrestri registrati, facendo riferimento ai mammiferi più grandi, come i parenti dell’elefante Palaeoloxodon e Mammut e il parente del rinoceronte Paraceratherium, che raggiungevano un peso di 17-25 tonnellate. D’Emic ha individuato 45 specie appartenenti a 36 lignaggi di sauropodi che superavano queste dimensioni. Secondo D’Emic, “alcuni sauropodi avevano un collo proporzionato alla lunghezza della coda, mentre altri avevano un collo sorprendentemente lungo rispetto al corpo, e alcuni avevano un collo più robusto. Alcuni erano slanciati come una giraffa, altri erano tozzi come un rinoceronte“. “I sauropodi più grandi differivano anche per la dieta, come dimostrato dalle forme dei loro denti e crani, nonché per i tassi di crescita e metabolismo, che possiamo osservare attraverso i loro fossili al microscopio. Inoltre, come gli uccelli odierni, alcune delle loro ossa erano cave per ridurre il peso corporeo, con le loro cavità toraciche riempite da grandi sacche d’aria“, ha aggiunto D’Emic. La grandezza conferiva importanti vantaggi ai sauropodi, poiché competevano per le risorse alimentari con altri dinosauri erbivori e affrontavano predatori pericolosi. “Essere di grandi dimensioni comporta numerosi vantaggi, come la minore esposizione alla predazione una volta raggiunte le dimensioni adulte, la capacità di raggiungere fonti di cibo altrimenti inaccessibili e l’ampio raggio geografico, che permetteva la migrazione in altre regioni in caso di scarsità di cibo o perdita di habitat“, ha spiegato D’Emic.