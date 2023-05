Samsung acquisterà i pannelli OLED da LG: per la prima volta i due colossi coreani lavorano assieme

Secondo Reuters, Samsung ha siglato un accordo con LG per l'acquisto di pannelli TV OLED di alta gamma (WOLED) dal suo storico rivale.

Secondo Reuters, Samsung ha siglato un accordo con LG per l’acquisto di pannelli TV OLED di alta gamma (WOLED) dal suo storico rivale. LG potrebbe iniziare a fornire i pannelli già nel corso di questo trimestre.

Il piano, secondo il rapporto, prevede che LG Display fornisca 2 milioni di pannelli l’anno prossimo, poi rispettivamente 3 milioni e 5 milioni nel 2025 e nel 2026. Almeno inizialmente, l’azienda dovrebbe produrre pannelli WOLED da 77 pollici e 83 pollici per Samsung. Si tratta di una partnership inaspettata che potrebbe avere molto senso per entrambe le parti. Samsung potrebbe utilizzare i pannelli per recuperare terreno nel mercato dei TV OLED.

Fino ad oggi, Samsung ha puntato sulla tecnologia OLED quasi esclusivamente per smartphone e tablet, trascurando il mercato dei televisori. I motivi di questa scelta? I pannelli OLED sono costosi e tendendo a costare quasi cinque volte di più rispetto ai pannelli LCD. Sul fronte dei televisori, Samsung si è concentrata sulla produzione di modelli QLED, che offrono comunque un elevato contrasto ma sono più economici degli OLED.

Secondo la società di ricerca di mercato Omdia, Samsung detiene il 6,1% del mercato dei TV OLED. Si stima che LG Display, la consociata di LG Electronics, sia in testa con una quota di mercato del 54,6%, mentre Sony detiene il 26,1%.