Prese compatte: progettate per ridurre i tempi di assemblaggio

Le prese CCS RJ45 Easy Crimp Compact sono progettate per rispondere alle esigenze di installazioni ad alta densità e ridurre i tempi di assemblaggio. Queste prese compatte e senza attrezzi sono state sviluppate dalla linea Easy Crimp Compact di Qubix, con l’obiettivo di ridurre le dimensioni dei connettori standard Keystone mantenendo le prestazioni elettriche e trasmissive richieste dagli standard di certificazione. Questa soluzione semplifica notevolmente il lavoro degli installatori.

Il sistema di terminazione delle prese Easy Crimp Compact non richiede l’uso di attrezzi speciali o impatti. La connettorizzazione è semplice e veloce: i conduttori vengono disposti nell’organizer, le eccedenze vengono tagliate e il cavo viene inserito nel corpo della presa. Successivamente, la chiusura delle alette fissano il cavo in posizione.

Qubix ha dedicato particolare attenzione anche allo sviluppo dei pannelli 19″ che ospitano le prese Easy Crimp Compact. Sono disponibili diverse opzioni, come pannelli per cablaggi schermati e non, precaricati o vuoti. Ci sono pannelli con prese in linea o su più livelli, pannelli ad alta densità con ingombro ridotto e pannelli angolati per una migliore distribuzione dei cavi. Tutti i pannelli sono progettati per garantire una solida connessione e un’installazione agevole.

La gamma Easy Crimp Compact è certificata da laboratori indipendenti per garantire la conformità agli standard internazionali. Inoltre, con il conseguimento del grado di Installatore Autorizzato CCS®, è possibile ottenere un certificato di garanzia sulle performance del cablaggio fino a 30 anni.

È importante sottolineare che la verifica di una connessione tramite strumenti diagnostici non è sufficiente per garantire la conformità agli standard di cablaggio. La certificazione richiede misurazioni precise di parametri come NEXT, Return Loss e Attenuazione, che possono essere effettuate solo con strumentazione apposita. Questi parametri sono fondamentali per garantire la corretta trasmissione dei dati e la longevità della rete.