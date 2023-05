PlayStation Plus Extra e Premium: ecco la lista dei giochi che lasceranno il catalogo a giugno 2023

Sony ha comunicato quali saranno i titoli del catalogo PlayStation Plus Extra e Premium che si apprestano a lasciare il servizio nel mese di giugno 2023. L’elenco comprende ben 17 giochi, tra cui anche Agents of Mayhem e John Wick Hex:. Di seguito la lista completa:

Descenders – PS4

Party Hard – PS4

9 Monkeys of Shaolin – PS4

Ash of Gods: Redemption – PS4

Fire Pro Wrestling Pro – PS4

Black Mirror – PS4

Wytchwood – PS5 e PS4

John Wick Hex – PS4

KeyWe – PS5 e PS4

No Straight Roads – PS4

Defense Grid 2 – PS4

Joe Dever’s Lone Wolf – PS4

Agents of Mayhem – PS4

Gods Will Fall – PS4

Red Faction – PS4

Red Faction II – PS4

Redeemer: Enhanced Edition

Al momento non è stata indicata una data precisa in cui i giochi lasceranno il catalogo, ma si presuppone che sia il 20 giugno 2023, lo stesso giorno in cui dovrebbero arrivare i nuovi titoli del mese. Restando in tema, vi ricordiamo che da oggi sono disponibili anche i giochi PS4 e PS5 del mese per gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium.