Il professore che vive sott’acqua, da 76 giorni, per amore della ricerca

Il professore Joseph Dituri è balzato agli onori della cronaca per aver battuto il record mondiale di persona che ha vissuto più a lungo sott’acqua. Il professore universitario ha vissuto sott’acqua per 76 giorni dopo essere stato immerso il 1° marzo e continuerà questa sua permanenza fino a giugno, per amore della scienza e di un progetto di ricerca scientifico che sta portando avanti a 9 metri di profondità, nelle acque dell’Oceano Atlantico.

Joseph Dituri just broke the world record for living underwater. The diver and medical researcher plans to stay put in the underwater habitat for 100 days pic.twitter.com/M75D4opY12 — Reuters (@Reuters) May 15, 2023

Dituri è un ufficiale della Marina degli Stati Uniti in pensione, oltre a essere professore presso la University of South Florida. Ha conseguito un dottorato in ingegneria biomedica, che gli consente di utilizzare le sue competenze ingegneristiche nel mondo della medicina e della biologia nel tentativo di migliorare e far progredire le cure sanitarie. Il motivo per cui il professore ha scelto di iniziare a vivere sott’acqua non è stato solo quello di battere il vecchio record, ma di condurre importanti ricerche. Ogni giorno, Joseph Dituri monitora la reazione del suo corpo alla pressione estrema dell’ambiente per verificare se ci sono effetti collaterali fisiologici significativi. Inoltre, conduce ricerche mediche e oceaniche in collaborazione con la Marine Resources Development Foundation.

Non un sottomarino, ma un Undersea Lodge

Invece di vivere sott’acqua in un sottomarino, Joseph Dituri vive in un lussuoso hotel chiamato Jules’ Undersea Lodge. Situato sul fondo dell’oceano a Key Largo, in Florida, questo è l’unico hotel sottomarino del Paese. Dall’interno, sembra un paradiso, con i suoi accoglienti alloggi e l’enorme finestra a bolla che permette ai visitatori di osservare le creature marine e i subacquei di passaggio. Il Jules’ Undersea Lodge era in precedenza il La Chalupa Research Laboratory, un laboratorio marino gestito al largo di Porto Rico negli anni ’70. Il lodge può essere affittato per una notte. L’hotel offre anche una scuola di immersioni subacquee visto che per l’ingresso è necessario un brevetto subacqueo, poiché la porta della stanza si trova a 6,4 m di profondità. Per raggiungere la propria camera, gli ospiti devono fare immersioni subacquee. Il nome del Lodge deriva dal romanziere Jules Verne, autore di 20.000 leghe sotto i mari. L’hotel si trova in una laguna protetta, precisamente sul fondo della Emerald Lagoon (Laguna di Smeraldo) ed è composto da un appartamento con due camere da letto, attaccato al fondale marino tramite strutture “a gambe“. All’interno ci sono tre finestre, due in ogni camera da letto e una nel soggiorno, dove gli ospiti possono godere della vista. L’hotel offre anche un servizio di 24 ore su 24 e c’è persino uno chef che può immergersi e preparare il cibo su richiesta. L’interno dell’hotel è retro-futuristico e ricorda i film di fantascienza che immaginano colonie sottomarine future. Inoltre, è presente l’aria condizionata per mantenere una temperatura piacevole oltre ad una collezione di DVD e il wi-fi. Il Jules’s ha superato i 10.000 pernottamenti nei suoi 30 anni di attività

Rompere tutti i record

Mentre continua a vivere sotto la superficie dell’oceano, Joseph Dituri non si limiterà a dormire, guardare DVD e ad ammirare il fondo dell’oceano: il prof, infatti, continua a tenere corsi online e a trasmette le sue interviste dal suo piccolo studio. Il professore ha continuato a tenere i suoi corsi di ingegneria per la University of South Florida, raggiungendo ben 2.500 studenti universitari dalla sua bolla oceanica. Nel tempo libero, mentre vive sott’acqua, Joseph Dituri riesce a tenersi occupato facendo regolarmente esercizio fisico, dormendo e mangiando pasti ricchi di proteine come uova e salmone. Una cosa che manca al Dr. Deep Sea è (comprensibilmente) la luce del sole, difficile da trovare quando si vive sott’acqua. Una volta tornato sulla terraferma, ha dichiarato che non vedrà l’ora di alzarsi presto per andare in palestra, in modo da poter uscire e vedere il sole sorgere al mattino. I precedenti proprietari del record del mondo subacqueo vivente erano Bruce Cantrell e Jessica Fain, anch’essi professori universitari (del Tennessee). Anche loro hanno vissuto nel Jules’ Undersea Lodge, durando 73 giorni, due ore e 34 minuti. Ora che Joseph Dituri ha battuto il loro record, ha intenzione di rimanere nell’hotel fino al 9 giugno, raggiungendo così i 100 giorni di vita sottomarina.