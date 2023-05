Il Logitech G Cloud Gaming Handheld è disponibile anche in Italia

Dopo il lancio in Nord America e a Taiwan, Logitech ha annunciato che il suo atteso G Cloud Gaming Handheld arriverà anche in Europa. È ora disponibile nel Regno Unito, in Germania, Francia, Italia, Spagna, Norvegia, Danimarca, Svezia e Finlandia, con interessanti omaggi di lancio come sei mesi di Xbox Game Pass Ultimate.

Con uno schermo touchscreen da sette pollici 1080p e controlli del gamepad, il Logitech G Cloud assomiglia ai dispositivi portatili per il gioco come il Razer Edge e l’Ayaneo Air Pro, o persino a una versione più piccola del Nintendo Switch o dello Steam Deck. Tuttavia, monta solo specifiche di medio livello come un processore Qualcomm 720G, 4 GB di RAM e connettività Bluetooth 5.1/WiFi 5. Questo perché è specificamente progettato per il gioco in streaming usando servizi come Xbox Game Pass e GeForce Now e può anche essere utilizzato per lo streaming da remoto di giochi per console/PC.

Date le specifiche limitate, il prezzo di 350 dollari ha sollevato più di qualche perplessità, anche se in genere viene venduto a circa 300 dollari. Dall’avvio nel dicembre, Logitech ha aggiunto diverse nuove funzionalità, come la mappatura dei pulsanti virtuali per i giochi mobili basati sul touch, le impostazioni di personalizzazione e le zone morte dei controlli, nonché il supporto ufficiale per Shadow PC. Quest’ultimo servizio consente di “noleggiare” un PC ragionevolmente potente a partire da 30 dollari al mese e giocare ad alcuni giochi tripla A in cloud.