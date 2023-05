I test di un’auto volante sono stati completati dall’azienda Eve

Un’auto volante è una realtà sempre più vicina grazie al successo dei test nella galleria del vento a Lucerna, Svizzera, per il futuristico veicolo sviluppato dal produttore brasiliano di aerei elettrici Eve Holding. Eve, controllata dal produttore di aerei Embraer (EMBR3.SA), ha dichiarato che prevede di avviare le operazioni commerciali del suo veicolo completamente elettrico nel 2026. Il concetto, chiamato veicolo elettrico a decollo e atterraggio verticale, o eVTOL, è stato soprannominato “taxi volante”. I test completati in galleria sono considerati fondamentali per la certificazione da parte delle autorità di regolamentazione, nonché per la futura produzione e vendita ad acquirenti di tutto il mondo. “Le informazioni ottenute durante questa fase di sviluppo ci hanno aiutato a perfezionare ulteriormente le soluzioni tecniche del nostro eVTOL, prima di impegnarci nella produzione di attrezzature e prototipi conformi“, ha dichiarato Luiz Valentini, top technology officer di Eve. L’azienda prevede di concludere la selezione dei principali fornitori di attrezzature nella prima metà di quest’anno e di iniziare a costruire il primo prototipo in scala reale nella seconda metà. Eve ha un portafoglio di quasi 2.800 ordini prima di iniziare la produzione e lo sviluppo è sostenuto da investitori come United Airlines e Rolls-Royce. I test nella galleria del vento sono stati completati in Svizzera utilizzando un modello in scala di eVTOL, che secondo l’azienda ha permesso di studiare le prestazioni in volo di componenti come la fusoliera e le ali. Eve, che ha debuttato l’anno scorso alla Borsa di New York, ha segnalato che la certificazione è uno dei suoi obiettivi più urgenti, in base a quanto riferisce Reuters

Gli analisti ritengono che l’azienda sia sulla buona strada per realizzare i suoi ambiziosi piani, anche se non sarà la prima auto volante a decollare. “Secondo gli analisti di Jefferies, è improbabile che l’Eve eVTOL sia il primo ad arrivare sul mercato, anche se la pipeline di ordini offre la possibilità di conquistare quote del mercato emergente degli eVTOL”. Le azioni di Eve sono aumentate di circa il 10% quest’anno.