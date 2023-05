Hydrogen Expo 2023: la manifestazione italiana dedicata all’idrogeno

La manifestazione ha ricevuto importanti patrocini istituzionali da enti come il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Prende il via domani la seconda edizione di Hydrogen Expo presso il Piacenza Expo, una mostra-convegno italiana dedicata alla tecnologia dell’idrogeno. La cerimonia di apertura sarà presieduta da importanti figure, tra cui la sindaca di Piacenza, l’assessore regionale allo sviluppo economico e l’economia verde, il presidente di Confindustria Piacenza e i rappresentanti degli organizzatori dell’evento.

La conferenza inaugurale, intitolata “Innovazione nella componentistica e nell’uso dell’idrogeno. Case studies ed applicazioni”, organizzata in collaborazione con varie associazioni industriali, aprirà il fitto calendario di conferenze e workshop. Hydrogen Expo si è già affermata come l’evento principale in Italia e a livello internazionale nel settore dell’idrogeno, con oltre 150 espositori presenti (quadruplicando la presenza dell’edizione precedente) e circa 7.000 visitatori pre-registrati.

La manifestazione ha ricevuto importanti patrocini istituzionali da enti come il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, la Regione Emilia-Romagna, la Regione Liguria, l’Enea e il Comune di Piacenza. Inoltre, ha ottenuto il supporto di oltre 40 associazioni di settore.

Fabio Potestà, Direttore di Mediapoint & Exhibitions, l’organizzatore dell’evento, esprime la sua soddisfazione per il successo della manifestazione e ringrazia tutti coloro che hanno contribuito. Tuttavia, resta da vedere la risposta degli espositori e dei visitatori, che determineranno il successo o il declino dell’evento.

Una novità di questa edizione sarà la presentazione degli Italian Hydrogen Technology Awards (IHTA), premi concepiti per riconoscere l’eccellenza e l’innovazione delle imprese e dei professionisti italiani che operano nel settore dell’idrogeno. La cerimonia di premiazione si svolgerà durante il “Networking Event” il 18 maggio presso il Padiglione 1 di Piacenza Expo.

Hydrogen Expo 2023 si conferma quindi come la principale manifestazione italiana dedicata alla filiera tecnologica per lo sviluppo dell’idrogeno, promuovendo l’interesse e l’importanza di questa fonte energetica per il futuro sostenibile.