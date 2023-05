Hellboy: The Crooked Man – Mike Mignola annuncia la fine delle riprese

Ecco le parole di Mike Mignola, che ha annunciato la conclusione delle riprese di Hellboy: The Crooked Man.

Da poco si sono concluse le riprese di Hellboy: The Crooked Man, il nuovo lungometraggio legato al personaggio dei fumetti creato da Mike Mignola. Ad annunciare la fine delle riprese è stato lo stesso autore.

Ecco le sue parole:

Si sono concluse le riprese di Hellboy: The Crooked Man. Non sono stato direttamente sul set, ma sono stati così gentili da mandarmi i filmati giornalieri e ci ho visto dentro qualcosa di adorabile. Se i fan stanno aspettando un vero adattamento di Hellboy, bè questo ne è all’altezza. Congratulazioni al regista Brian Taylor ed al fantastico cast, e poi allo sceneggiatore Chris Golden, che ha lavorato bene per lo Studio, ma allo stesso tempo ha tenuto vivo lo spirito della storia originale.

Jack Kesy sarà il successore di David Harbour, l’ultimo interprete di Hellboy nel lungometraggio sfortunato del 2019. The Crooked Man è una storia che fa riferimento al fumetto di Mike Mignola del 2008, che racconta di un’avventura del personaggio in Virginia negli anni Cinquanta, e di uno scontro con delle streghe e con The Crooked Man.