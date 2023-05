Gli iPhone saranno in grado di imparare a replicare la voce degli utenti in meno di 15 minuti

Apple ha presentato in anteprima un insieme di nuove funzionalità progettate per l'accessibilità. Tra queste, anche un'IA che sa replicare la voce degli utenti.

Oggi, Apple ha presentato in anteprima un insieme di nuove funzionalità progettate per l’accessibilità cognitiva, visiva, uditiva e motoria. Questo include una nuova funzione di Voce Personale per le persone che potrebbero perdere la capacità di parlare, consentendo loro di creare “una voce sintetizzata che suoni esattamente come loro” per parlare con amici o familiari.

Secondo Apple, gli utenti possono creare una Voce Personale leggendo ad alta voce un insieme di testi di prova, registrando un totale di 15 minuti di audio su iPhone o iPad. Poiché la funzione si integra con la Sintesi Vocale, gli utenti possono quindi digitare ciò che vogliono dire e farlo leggere alla loro Voce Personale. Apple afferma che la funzione utilizza l'”apprendimento automatico conservando i dati sul dispositivo, in modo da mantenere le informazioni degli utenti private e sicure”.

Inoltre, Apple sta introducendo versioni semplificate delle sue app principali come parte di una funzione chiamata Assistive Access, destinata a supportare gli utenti con disabilità cognitive. La funzione è progettata per “sintetizzare app ed esperienze alle loro funzionalità essenziali al fine di alleggerire il carico cognitivo”. Questo include una versione combinata di Telefono e FaceTime, nonché versioni modificate delle app Messaggi, Fotocamera, Foto e Musica, che presentano pulsanti ad alto contrasto, etichette di testo grandi e ulteriori strumenti di accessibilità.