A Complete Unknown: Elle Fanning nel cast del biopic su Bob Dylan

Elle Fanning farà parte del cast del film A Complete Unknown, il biopic su Bob Dylan che inizierà con le riprese in estate.

Dopo che è stato annunciato il protagonista di A Complete Unknown, che sarà Timothée Chalamet, da poco è stato anche rivelato che si aggiungerà al cast del film biopic su Bob Dylan l’interprete Elle Fanning. Il lungometraggio sarà diretto da James Mangold.

Il ruolo di Elle Fanning sarà quello della prima ragazza di Bob Dylan, l’artista e studentessa universitaria Sylvie Russo. La storia al centro del biopic si soffermerà in particolare sul periodo in cui Bob Dylan nel 1965 passò dal folk al rock, imbracciando una chitarra elettrica. A Complete Unknown inizierà ad essere girato durante il periodo estivo a New York.

Jay Cocks (Gangs of New York) ha scritto la sceneggiatura assieme allo stesso James Mangold. La produzione del progetto è stata affidata al manager di Bob Dylan, Jeff Rosen, alla Veritas Entertainment Group ed a Bob Bookman, ad Alan Gasmer e Peter Jaysen, a Fred Berger di Automatik, alla The Picture Company di Alex Heineman, ed allo stesso James Mangold. Tra i produttori esecutivi figurano Bob Dylan, Brian Kavanaugh-Jones e Andrew Rona.