Una pizzeria di Seattle userà una piccola flotta di droni per consegnare il cibo a domicilio

Una pizzeria locale di Seattle sta facendo squadra con l’azienda di droni Zipline per consegnare la pizza ai suoi clienti usando una piccola flotta di droni. Se tutto andrà secondo i piani, l’azienda prevede di iniziare a consegnare pizze nel 2024. Zipline utilizza droni alimentati a batteria che si posizionano sopra il cortile della casa del cliente e rilasciano la consegna con un cavo.

Keller Cliffton, cofondatore e CEO di Zipline, ha raccontato che inizialmente la prima consegna viene sempre accolta con profondo stupore. Ma questo effetto dura molto poco. “Dopo circa una settimana di meraviglia, le persone si abituano molto rapidamente a questa nuova modalità di consegna e non tornano più al vecchio metodo”, ha detto. Insomma, i droni diventano molto rapidamente la “nuova normalità”.

L’uso dei droni permette a chiunque di ordinare autonomamente attraverso un telefono e ricevere una consegna a domicilio dieci volte più veloce, a metà del costo e completamente priva di emissioni. L’implementazione di questo servizio di consegna mediante droni è soggetta all’approvazione della FAA, che richiede un piano operativo e di sicurezza. La FAA potrebbe imporre restrizioni specifiche per lo spazio aereo di Seattle, come altezze di volo, orari di operazione e zone da evitare. Al di là delle pizze, Zipline ha anche annunciato un progetto separato per la consegna di prodotti medici e campioni di laboratorio per il MultiCare Health System di Tacoma. L’uso dei droni consentirà a Pagliacci Pizza di espandere le proprie consegne in modo sostenibile, riducendo le emissioni fino al 97% rispetto all’utilizzo delle automobili tradizionali.