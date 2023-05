The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è il lancio più grande di sempre della serie nel Regno Unito

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è il lancio migliore di sempre per la serie nel Regno Unito.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ha fatto registrare il lancio migliore per la serie nel Regno Unito. La classifica inglese riporta risultati straordinari per la nuova avventura di Link che è riuscita anche a battere a soli pochi giorni dal debutto anche Hogwarts Legacy che aveva dominato sino ad oggi la top 10 inglese.

Pur solo da pochissimi giorni sul mercato, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è già l’ottavo Zelda più venduto di sempre nel Regno Unito. Il nuovo capitolo della serie avrebbe infatti battuto anche The Legend of Zelda: Skyward Sword, The Legend of Zelda: The Wind Waker e A Link Between Worlds. A riportarlo è stato il giornalista Christopher Dring, che ha svelato anche altri dettagli in merito al trionfo del nuovo Zelda.

It is comfortably the biggest boxed game release of the year, with sales almost a third bigger than Hogwarts Legacy. It's likely Hogwarts had a bigger digital launch than Zelda, but we won't know as Nintendo doesn't share digital data — Christopher Dring (@Chris_Dring) May 14, 2023

Tears of the Kingdom avrebbe venduto anche un terzo delle copie in più rispetto ad Hogwarts Legacy, nei negozi fisici. Il giornalista ha aggiunto che Hogwarts Legacy potrebbe aver venduto più copie tramite gli store digitali, anche se non è possibile stabilirlo dato che Nintendo non condivide i dati delle vendite digitali dei suoi giochi.

Sta di fatto che in soli 3 giorni dal debutto, Tears of the Kingdom ha già raggiunto risultati strabilianti. Ricordiamo che il nuovo Zelda è stato accolto in maniera estremamente positiva e considerato dalla stampa internazionale come un vero e proprio capolavoro. Tears of the Kingdom si pone come una diretta evoluzione di Breath of the Wild sul piano ludico e come un titolo capace di mettere al centro dell’esperienza la creatività degli utenti. Grazie ai nuovi poteri di Link è possibile costruire oggetti, veicoli, macchinari e persino dei mech perfettamente funzionanti. Insomma, non c’è alcun limite a quello che è possibile creare.

Vi ricordiamo che The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è ora disponibile in esclusiva su Nintendo Switch.