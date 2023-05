Telecamere stradali con AI a caccia di particolari trasgressori

Secondo Business Insider, verranno adottate nuove misure di controllo del traffico per ripulire le autostrade del Regno Unito. Questo nuovo sviluppo comporterà l’uso di telecamere autostradali AI per individuare i trasgressori che gettano i rifiuti fuori dai loro veicoli mentre guidano. Un’infrazione del genere comporterà una multa salata di 100 sterline (circa 115 euro). Anche se al momento non si conosce la portata di questa iniziativa delle telecamere autostradali AI, sappiamo che la tecnologia verrà testata nel sud-est dell’Inghilterra. Le fonti ipotizzano che le telecamere saranno posizionate lungo la A3 nell’Hampshire durante questa fase iniziale. È sicuro che questa iniziativa sarà molto più efficiente dell’attuale sistema in vigore, in cui gli agenti devono scorrere manualmente ore di filmati delle telecamere a circuito chiuso per rintracciare i trasgressori. Il nuovo sistema di telecamere autostradali AI sarà un approccio più snello in cui le telecamere potranno scansionare le autostrade in tempo reale e inviare le immagini direttamente a una sala di controllo per ulteriori analisi prima di emettere multe. Anche se questa può sembrare una misura estrema, vale la pena di notare quanto sia grave il problema dei rifiuti sulle autostrade del Regno Unito e non solo. In effetti, l’attuale livello di rifiuti sulle strade in UK è così grave che il ministro dei trasporti, Richard Holden, ha dichiarato che quasi il 40% delle strade supervisionate da National Highways ha una classificazione inferiore alla B per quanto riguarda i rifiuti. Questo è un modo molto carino per dire grado C, che indica una distribuzione diffusa dei rifiuti. Con l’installazione di telecamere AI, le Autostrade Nazionali potrebbero essere in grado di stroncare il problema sul nascere. Inoltre, il gruppo ambientalista Clean Up Britain ha minacciato la National Highways di intraprendere azioni legali se non troverà un modo per ripulire le autostrade. John Read, il fondatore di Clean Up Britain, ha dichiarato che le autostrade sembrano un “bidone della spazzatura” e che i funzionari devono capire che i rifiuti sono un problema importante che deve essere affrontato. Sebbene l’uso di telecamere autostradali AI sembri promettente, ci vorrà un po’ di tempo per vedere quanto questo metodo di riduzione dei rifiuti stradali sarà effettivamente efficace. Sebbene tutti siano d’accordo sul fatto che ridurre la quantità di rifiuti sulle autostrade sia una buona cosa, le preoccupazioni sulla privacy ci sono e potrebbero essere al cento di un futuro dibattito sul tema.